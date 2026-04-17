CM Bhajan Lal Sharma : दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, आखिर क्यों महत्वपूर्ण हैं राजस्थान मुख्यमंत्री के ‘धुआंधार’ दौरे?

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण दौरों पर हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात महज औपचारिकता नहीं थी, बल्कि राजस्थान के सूखे कंठों को राहत पहुँचाने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक कवायद थी। दिल्ली में जल प्रबंधन पर महत्वपूर्ण फैसले लेने के बाद, मुख्यमंत्री आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चुनावी शंखनाद करेंगे।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में हुई इस बैठक का मुख्य केंद्र 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' रही। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की और केंद्रीय मंत्री से इसे गति देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल को राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए उठाए गए नवाचारों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल संचयन और प्रबंधन के पुराने तौर-तरीकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है। केंद्र और राज्य के बीच इस समन्वय से राजस्थान को जल जीवन मिशन के बजट और तकनीकी सहयोग में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि कई लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्र से हरी झंडी मिलना बाकी है। जल शक्ति मंत्री के साथ हुई इस 'सार्थक चर्चा' के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में राजस्थान के लिए बड़े वित्तीय पैकेज और जल परियोजनाओं की घोषणा हो सकती है।
प्रशासनिक कार्यों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल है। भाजपा के 'स्टार प्रचारक' के रूप में सीएम आज दोपहर करीब 12 बजे सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल रोड शो करेंगे।
- शुक्रवार सुबह दिल्ली से पहुंचेंगे बागडोगरा
- दोपहर करीब 12 बजे सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो
- सिलीगुड़ी में ही दोपहर में मारवाड़ी समाज के साथ करेंगे संवाद, टी ट्रेडर्स एसोसिएशन परिसर में होगा कार्यक्रम
- शाम को लघु उद्योग भारती की ओर से होगा आयोजन
- देर शाम तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कोलकाता, उसके बाद जोड़ासांको को विधानसभा क्षेत्र में होगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम
- भवानीपुर कोलकाता में रात 9 बजे चाय पर चर्चा कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे कोलकाता के होटल ताज में
- सीएम शनिवार सुबह करीब 8 बजे कालीघाट मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना
- सुबह 9 बजे हिंदुस्तान क्लब कोलकाता में चाय पर चर्चा कार्यक्रम
- सुबह करीब 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा पार्टी का कार्यक्रम
- दोपहर में कला मंदिर कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को करेंगे संबोधित
- उसके बाद होटल ताज में प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का कार्यक्रम
- शाम 5 बजे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना
- कोलकाता के रंगोली मॉल में भी एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित
- राघव प्लाजा मॉल में भी करेंगे एक और अन्य जनसभा को संबोधित
- देर रात दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
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