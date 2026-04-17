CM Bhajan Lal Sharma : दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, आखिर क्यों महत्वपूर्ण हैं राजस्थान मुख्यमंत्री के ‘धुआंधार’ दौरे?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण दौरों पर हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात महज औपचारिकता नहीं थी, बल्कि राजस्थान के सूखे कंठों को राहत पहुँचाने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक कवायद थी। दिल्ली में जल प्रबंधन पर महत्वपूर्ण फैसले लेने के बाद, मुख्यमंत्री आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चुनावी शंखनाद करेंगे।