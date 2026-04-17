राजस्थान में ‘आधी आबादी’ का पूरा सच, 74 साल में 130 महिलाएं ही चढ़ सकीं विधानसभा की सीढ़ियां, पहली सदन में कमला-यशोदा की एंट्री

राज्य में अब तक चुनी गई महिला विधायकों में 43 ऐसी हैं, जो 2 से 9 बार तक निर्वाचित हुईं। इनमें सुमित्रा सिंह सर्वाधिक 9 बार और कमला बेनीवाल 7 बार विधायक रहीं। इसके अलावा 2 महिलाएं 6 बार, 3 महिलाएं 5 बार, 7 महिलाएं 4 बार, 7 महिलाएं 3 बार और 22 महिलाएं 2 बार विधायक चुनी गईं।