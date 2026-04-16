Rajasthan Politics: महिला आरक्षण के बाद राजस्थान में 66 विधायक बनना तय, नए परिसीमन से बदलेगा सियासी गणित

राज्य विधानसभा के गठन के बाद 1952 में हुए पहले चुनावों में राज्य में 160 सीटों पर चुनाव हुआ था। इस दौरान एक भी विधायक महिला नहीं थी। इसके बाद पहली विधानसभा में हुए उपचुनाव में दो महिला विधायक सदन में पहुंची थी। इसके बाद हर विधानसभा चुनाव में महिलाएं विधायक बनीं, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं रही। सबसे ज्यादा महिला विधायक राजस्थान में 2008 के विधानसभा चुनावों में बनी। इस चुनाव में 29 महिला विधायक बन कर सदन में पहुंची थीं। आज तक का यह महिला विधायकों का अधिकतम आंकड़ा बना हुआ है।