महिला आरक्षणः सनातन मूल्यों से प्रेरित है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सशक्तीकरण से परिवार, समाज और राष्ट्र होगा सशक्त

प्रतिनिधित्व का यह विस्तार नीति-निर्माण में महिलाओं की दृष्टि और संवेदनशीलता को शामिल करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। अब इस ऐतिहासिक कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए 16-18 अप्रैल तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम को वर्ष 2029 के आम चुनावों से लागू करने की ठोस रणनीति का हिस्सा है।