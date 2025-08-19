नीले ड्रम के बाद अब ‘संदूक’ में लाश… राजस्थान में एक के बाद एक रिश्ते हो रहे दफन, पुलिस आज खोलेगी कई बड़े राज

अलवर के किशनगढ़ कस्बे में एक मकान के छत से नीले ड्रम में शख्स की लाश मिली। मामले में जांच के बाद खुलासा हुआ की मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर शख्स की हत्या कर दी और छत पर रखे नीले ड्रम में शव को बंद कर दिया। इस घटना के करीब 5 महीने पहले मुस्कान नाम की महिला ने मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके नीले ड्रम में पैक करके ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया था और घूमने निकल गए थे।