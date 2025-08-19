Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

नीले ड्रम के बाद अब ‘संदूक’ में लाश… राजस्थान में एक के बाद एक रिश्ते हो रहे दफन, पुलिस आज खोलेगी कई बड़े राज

Rajasthan Crime: राजस्थान में रिश्तों की कब्रें खोदने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नीले ड्रम और संदूक में मिली लाशों ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 19, 2025

rajasthan murder
राजस्थान में एक के बाद एक रिश्तों की हत्या (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। नीले ड्रम में पति की लाश मिलने की खबर ने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी है। यूपी के मेरठ में एक पति की नीले ड्रम में लाश मिली थी, जिसके बाद अब राजस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। वहीं बीते दिन एक 8 साल की बच्ची की हनुमानगढ़ में 'संदूक' के भीतर लाश मिली है। इसके अलावा जयपुर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गर्दन कटवा दी। प्रदेश के भीतर लगातर रिश्तों को दफन करने वाली घटनाएं हो रही हैं।

फिलहाल, जयपुर में पति की गर्दन कटवाने वाली महिला और उसके प्रेमी समेत कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। जबकि नीले ड्रम में पति की लाश मिलने और संदूक के भीतर बच्ची का शव मिलने के मामले में पुलिस आज खुलासा करने वाली है। बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के पिता के मामा को गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें

Alwar Murder: पत्नी के मरने के बाद महिलाओं से थे अवैध संबंध, प्रेमिका के पति के साथ करता था पार्टी, फिर उसी को दे दी दर्दनाक मौत
अलवर
image

'संदूक' से लाश मिलने का मामला

हनुमानगढ़ जिले के टाउन इलाके में जन्माष्टमी के दिन कान्हा बनकर घूम रही 8 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। शनिवार को गायब हुई बच्ची का शव मृतका के मामा के घर से संदूक के अंदर से बरामद हुआ। बच्ची के गायब होने के बाद परिजन समेत बस्ती के लोग और पुलिस सक्रिय थी, ऐसे में आरोपी बच्ची के शव को ठिकाने नहीं लगा पाया । इस दौरान आरोपी मामा भी बच्ची की खोजबीन करने का नाटक करता रहा।

पुलिस आज करेगी खुलासा

पुलिस ने मामले में आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस मामले में गहन जांच कर रही है, साथ ही हत्या की वजह जानने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी।

मेरठ के बाद अलवर में नीला ड्रम कांड

अलवर के किशनगढ़ कस्बे में एक मकान के छत से नीले ड्रम में शख्स की लाश मिली। मामले में जांच के बाद खुलासा हुआ की मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर शख्स की हत्या कर दी और छत पर रखे नीले ड्रम में शव को बंद कर दिया। इस घटना के करीब 5 महीने पहले मुस्कान नाम की महिला ने मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके नीले ड्रम में पैक करके ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया था और घूमने निकल गए थे।

मकान मालिक के बेटे से करती थी प्रेम

अलवर की घटना किशनगढ़ कस्बे के आदर्श कॉलोनी में हुई। मामले में सामने आया कि आरोपी पत्नी अपने मकान मालिक के बेटे के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक का बेटे के साथ महिला का अफेयर चल रहा था। मृतक की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता और उसके प्रेमी जितेन्द्र शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस आज खुलासा करेगी।

जयपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पति का काटा गला

जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में भी पति की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति मनोज कुमार रैगर का गला काट दिया। पति रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि मृतक की पत्नी संतोस रैगर अपने पति के मारपीट और प्रेम-प्रसंग में बाधा बनने से परेशान थी। इसी वजह से उसने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

वेब सीरीज देखकर ढूंढ़ रही थी बचने का तरीका

पुलिस ने खुलासा किया कि पति की हत्या करने के बाद महिला अपने दोस्त के साथ क्राइम पर बनी वेब सीरीज और सीआईडी जैसे धारावाहिक देखकर पुलिस से बचने का तरीका खोज रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी के जरिए मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

रिश्ते हो रहे दफन

इन घटनाओं के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी मची है। मौजूदा समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोग अपने रिश्तों को क्यों दफन करने में लगे हैं। खुले अपराध से अधिक आपसी हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें कई मामले लोगों को हिलाकर रख देने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में फिर एक ‘मामा’ बना कंस, जन्माष्टमी पर कान्हा बनी 9 साल की बच्ची का संदूक से बरामद हुआ शव
हनुमानगढ़
girl murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नीले ड्रम के बाद अब ‘संदूक’ में लाश… राजस्थान में एक के बाद एक रिश्ते हो रहे दफन, पुलिस आज खोलेगी कई बड़े राज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.