राजस्थान में फिर एक ‘मामा’ बना कंस, जन्माष्टमी पर कान्हा बनी 9 साल की बच्ची का संदूक से बरामद हुआ शव

बालिका की तलाश में जुटी पुलिस को आरोपी की भूमिका संदिग्ध लगी। पुलिस रविवार रात उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई तो परिजनों ने विरोध किया। सोमवार सुबह परिजन थाने पहुंचे तथा आरोपी को छोड़ने की बात कही। आरोपी ढाबे पर काम करता है। उसकी पत्नी डेढ़ माह से प्रसव के लिए लुधियाना अपने पीहर गई हुई है। वहां उसके बच्चा हुआ है। ऐसे में आरोपी घर में अकेला ही रह रहा था।