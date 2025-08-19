राजस्थान में फिर एक ‘मामा’ बना कंस, जन्माष्टमी पर कान्हा बनी 9 साल की बच्ची का संदूक से बरामद हुआ शव

हनुमानगढ़। जन्माष्टमी पर कान्हा बन घूम रही नौ वर्षीया बालिका का शव दो दिन बाद सोमवार को उसके पिता के मामा के घर से बरामद हुआ। शव से बदबू उठने पर पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने तलाशी ली तो संदूक से शव बरामद हुआ। बालिका के शरीर पर जख्मों के निशान हैं। पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर लिया और शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया।
मेडिकल बोर्ड के अनुसार बालिका की गला घोंटने की पुष्टि हुई है। जहर आदि की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। बालिका को किसी अन्य तरह से प्रताड़ित करने की जांच के लिए भी सैंपल लिए गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
जानकारी के अनुसार, टाउन की एक बस्ती से नौ वर्षीय बालिका जन्माष्टमी की शाम को लापता हो गई थी। इस संबंध में थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। सामाजिक संगठनों व परिजन ने मंगलवार को चक्का जाम करने की चेतावनी दे रखी थी।
एसपी हरीशंकर यादव ने बताया कि बालिका की तलाश में पुलिस टीमें लगा रखी थी। सोमवार दोपहर को बालिका का शव उसके पिता के मामा के घर में संदूक में बंद मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह कि आरोपी बालिका को तलाश करने का नाटक करते हुए परिजनों और पुलिस के साथ घूम रहा था।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची की हत्या कर शव को बोरे में डाल दिया। फिर उसको संदूक में छिपा दिया। उधर, बालिका के लापता होने तथा किसी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस, परिजन व अन्य नागरिक सक्रिय हो गए। ऐसे में आरोपी शव को ठिकाने नहीं लगा सका।
पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस ने शव परिजन को सौंपा तो हंगामा हो गया। परिजनों व समाज के लोगों ने एम्बुलेंस के आगे लेटकर कहा कि हमें हत्यारा भी सौंपो, हम खुद उसे सजा देंगे। पुलिस बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया। इसके बाद शाम को बालिका का दाह संस्कार कर दिया गया। लोगों ने दोषी को जल्द कड़ी सजा देने की मांग की।
बालिका की तलाश में जुटी पुलिस को आरोपी की भूमिका संदिग्ध लगी। पुलिस रविवार रात उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई तो परिजनों ने विरोध किया। सोमवार सुबह परिजन थाने पहुंचे तथा आरोपी को छोड़ने की बात कही। आरोपी ढाबे पर काम करता है। उसकी पत्नी डेढ़ माह से प्रसव के लिए लुधियाना अपने पीहर गई हुई है। वहां उसके बच्चा हुआ है। ऐसे में आरोपी घर में अकेला ही रह रहा था।
बालिका शनिवार शाम करीब सवा छह बजे घर के पास शराब ठेके के निकट लगे सीसीटीवी में अंतिम बार दिखी थी। वहां से आगे जिस गली में वह गई, उसमें करीब सौ फीट आगे स्थित दुकान पर कैमरा लगा हुआ है। मगर उसकी फुटेज में बालिका नहीं दिखी। इसी गली में आरोपी का मकान है।
आरोपी से पूछताछ की जा रही है। घटना में किसी अन्य की संलिप्तता की भी जांच कर रहे हैं। मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही बालिका से हुई बर्बर घटना का पूरा खुलासा हो सकेगा। उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। -मीनाक्षी सहारण डीएसपी हनुमानगढ़