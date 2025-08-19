Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हनुमानगढ़

राजस्थान में फिर एक ‘मामा’ बना कंस, जन्माष्टमी पर कान्हा बनी 9 साल की बच्ची का संदूक से बरामद हुआ शव

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक 9 साल की बच्ची का शव उसके एक रिश्तेदार के घर से बरामद हुआ है। बच्ची का शव बोरे में भरकर संदूक के भीतर रखा गया था।

हनुमानगढ़

Kamal Mishra

Aug 19, 2025

Rajasthan Mama Arrest
प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

हनुमानगढ़। जन्माष्टमी पर कान्हा बन घूम रही नौ वर्षीया बालिका का शव दो दिन बाद सोमवार को उसके पिता के मामा के घर से बरामद हुआ। शव से बदबू उठने पर पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने तलाशी ली तो संदूक से शव बरामद हुआ। बालिका के शरीर पर जख्मों के निशान हैं। पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर लिया और शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया।

मेडिकल बोर्ड के अनुसार बालिका की गला घोंटने की पुष्टि हुई है। जहर आदि की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। बालिका को किसी अन्य तरह से प्रताड़ित करने की जांच के लिए भी सैंपल लिए गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

ये भी पढ़ें

लड़की बनकर छिपा था इनामी बदमाश… पुलिस ने सड़क पर पैदल चलाया; सरपंच सहित साथी पर हमले के मामले में था फरार
झुंझुनू
jhunjhunu crime news

टाउन इलाके का मामला

जानकारी के अनुसार, टाउन की एक बस्ती से नौ वर्षीय बालिका जन्माष्टमी की शाम को लापता हो गई थी। इस संबंध में थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। सामाजिक संगठनों व परिजन ने मंगलवार को चक्का जाम करने की चेतावनी दे रखी थी।

एसपी हरीशंकर यादव ने बताया कि बालिका की तलाश में पुलिस टीमें लगा रखी थी। सोमवार दोपहर को बालिका का शव उसके पिता के मामा के घर में संदूक में बंद मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह कि आरोपी बालिका को तलाश करने का नाटक करते हुए परिजनों और पुलिस के साथ घूम रहा था।

इसलिए शव को नहीं लगा सका ठिकाने

पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची की हत्या कर शव को बोरे में डाल दिया। फिर उसको संदूक में छिपा दिया। उधर, बालिका के लापता होने तथा किसी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस, परिजन व अन्य नागरिक सक्रिय हो गए। ऐसे में आरोपी शव को ठिकाने नहीं लगा सका।

पुलिस ने शव सौंपा तो हंगामा

पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस ने शव परिजन को सौंपा तो हंगामा हो गया। परिजनों व समाज के लोगों ने एम्बुलेंस के आगे लेटकर कहा कि हमें हत्यारा भी सौंपो, हम खुद उसे सजा देंगे। पुलिस बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया। इसके बाद शाम को बालिका का दाह संस्कार कर दिया गया। लोगों ने दोषी को जल्द कड़ी सजा देने की मांग की।

आरोपी की पत्नी गई पीहर

बालिका की तलाश में जुटी पुलिस को आरोपी की भूमिका संदिग्ध लगी। पुलिस रविवार रात उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई तो परिजनों ने विरोध किया। सोमवार सुबह परिजन थाने पहुंचे तथा आरोपी को छोड़ने की बात कही। आरोपी ढाबे पर काम करता है। उसकी पत्नी डेढ़ माह से प्रसव के लिए लुधियाना अपने पीहर गई हुई है। वहां उसके बच्चा हुआ है। ऐसे में आरोपी घर में अकेला ही रह रहा था।

यूं चली पुलिस की पड़ताल

बालिका शनिवार शाम करीब सवा छह बजे घर के पास शराब ठेके के निकट लगे सीसीटीवी में अंतिम बार दिखी थी। वहां से आगे जिस गली में वह गई, उसमें करीब सौ फीट आगे स्थित दुकान पर कैमरा लगा हुआ है। मगर उसकी फुटेज में बालिका नहीं दिखी। इसी गली में आरोपी का मकान है।

जांच रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई

आरोपी से पूछताछ की जा रही है। घटना में किसी अन्य की संलिप्तता की भी जांच कर रहे हैं। मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही बालिका से हुई बर्बर घटना का पूरा खुलासा हो सकेगा। उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। -मीनाक्षी सहारण डीएसपी हनुमानगढ़

ये भी पढ़ें

राजस्थान: आठ साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों का हमला, पूरा शरीर जख्मी, 50 टांके आए
अलवर
dogs attack

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 06:55 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / राजस्थान में फिर एक ‘मामा’ बना कंस, जन्माष्टमी पर कान्हा बनी 9 साल की बच्ची का संदूक से बरामद हुआ शव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.