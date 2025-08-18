राजस्थान: आठ साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों का हमला, पूरा शरीर जख्मी, 50 टांके आए

पास में काम कर रहे कुछ लोगों ने कुत्तों को भगाकर किसी तरह बच्चे की जान बचाई। इसके बाद उसे सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉ. पीयूष सोनी ने बताया कि बच्चे को श्वानों ने बड़ी ही बेरहमी से काटा है। उसके पूरे शरीर पर घाव हैं। जिसके कारण उसकी स्थिति गंभीर है। फिलहाल उसका प्रारंभिक इलाज चालू कर ऑर्ब्जवेशन में रखा गया है। परिजनों के अनुसार बच्चे के करीब 50 टांके आए हैं।