Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी का सितम, शेखावाटी में एक की मौत, मौसम विभाग की इन जिलों के लिए चेतावनी

न तो पर्याप्त रैन बसेरे उपलब्ध हैं और न ही कंबल वितरण की ठोस व्यवस्था नजर आ रही है। आश्चर्य की बात है कि जब मौसम विभाग पहले ही शीतलहर की चेतावनी दे चुका है तो सार्वजनिक स्थलों के आस-पास स्थाई और अस्थाई रैन बसेरे क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। प्रशासन का तर्क है कि कहीं जगह नहीं मिल रही तो कहीं संबंधित विभाग सहयोग नहीं कर रहे हैं।