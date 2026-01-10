10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी का सितम, शेखावाटी में एक की मौत, मौसम विभाग की इन जिलों के लिए चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान सहित शेखावाटी अंचल में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। रींगस रेलवे स्टेशन के सामने एक दुकान के बाहर सो रहे अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Santosh Trivedi

Jan 10, 2026

rajasthan weather update

Photo- Patrika

Rajasthan Weather Update: सीकर/ रींगस। राजस्थान सहित शेखावाटी अंचल में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। चौबीस घंटे के दौरान मौसम केन्द्रों पर तापमान में गिरावट के साथ नमी की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रींगस रेलवे स्टेशन के सामने एक दुकान के बाहर सो रहे हिसार (हरियाणा) जिले के मोहब्बतपुर थाना क्षेत्र निवासी 51 वर्षीय अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस प्रारंभिक तौर पर सतीश की मौत की आशंका तेज सर्दी से होना बता रही है।

रींगस रेलवे स्टेशन के पास हुई अधेड की मौत के मामले में पुलिस का तर्क है कि पोस्टमार्टम के बाद हकीकत का पता चल सकेगा। डॉक्टरों के अनुसार तेज सर्दी के दौरान हाइपोथर्मिया के कारण शरीर के अंदरूनी अंग फेल हो जाते हैं।

मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे के दौरान सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले में शीतलहर, शीतदिन और घने कोहरे का पूर्वानुमान है। सीकर में शनिवार सुबह कड़ाके की सर्दी रही।

हवा में गलन के कारण खासी ठिठुरन रही। दिन निकलने के साथ धूप ने कुछ राहत दी, लेकिन दोपहर बाद ही हवाएं तेज चलने और सर्दी बढ़ गई। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया।

Sikar Weather: प्रशासन हुआ संवदेनहीन

प्रदेश सरकार की ओर से सर्दी के सीजन में शीतलहर और तेज सर्दी से बेसहारा लोगों को बचाने की कवायद महज कागजों में की जा रही है। इसकी बानगी है कि सीकर जिला मुख्यालय सहित बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ और बाजार क्षेत्रों में दर्जनों लोग रातें ठिठुरते हुए गुजार रहे हैं।

न तो पर्याप्त रैन बसेरे उपलब्ध हैं और न ही कंबल वितरण की ठोस व्यवस्था नजर आ रही है। आश्चर्य की बात है कि जब मौसम विभाग पहले ही शीतलहर की चेतावनी दे चुका है तो सार्वजनिक स्थलों के आस-पास स्थाई और अस्थाई रैन बसेरे क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। प्रशासन का तर्क है कि कहीं जगह नहीं मिल रही तो कहीं संबंधित विभाग सहयोग नहीं कर रहे हैं।

रींगस: दुकान के बाहर अचेत अवस्था में पड़ा मिला

हरियाणा के हिसार जिले के मोहब्बतपुर थाना क्षेत्र निवासी 51 वर्षीय सतीश सोनी पुत्र जयलाल सोनी दो-तीन साल से रींगस में रहकर आजीविका कमा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय व्यापारियों के अनुसार सतीश सोनी 2 से 3 वर्ष से रींगस में ही रहकर जीवन यापन कर रहा था और अक्सर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दुकानों के सामने सोता था।

मंगलवार सुबह जब वह दुकान के बाहर अचेत अवस्था में पड़ा मिला तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस को मौके पर शव के पास से बिस्तर और कुछ दवाइयां मिली हैं।

पुलिस ने शव को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पास मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित करने के लिए हिसार के मोहब्बतपुर थाना पुलिस को सूचना दे दी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के लिए खास रहेगा वर्ष 2026, ये नई रेल लाइन और हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े काम होंगे पूरे
Patrika Special News
rail road project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 10:33 pm

Published on:

10 Jan 2026 10:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी का सितम, शेखावाटी में एक की मौत, मौसम विभाग की इन जिलों के लिए चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Warning: राजस्थान के इन इलाकों में गिरे ओले, अब मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए कर दी ये भविष्यवाणी

Rain Hail
सीकर

Motivational: सेवानिवृत्त होने के बाद भी दे रहे फ्री सेवाएं, गांव वालों के लिए मिसाल बने जलदाय विभाग के रिटायर्ड बीरबल यादव

motivational-story-
सीकर

Good News: रींगस और मंडा से खाटू जाने वाली सड़क होगी फोरलेन, भक्तों की राहें होगी आसान

सीकर

राजस्थान में यहां नए बाईपास के लिए UIT ने 70% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा, विरोध में उतरे दो गांवों के खातेदार

Sikar-Bypass
सीकर

शहादत को सलाम: शहीद रामेश्वर लाल का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया परिवार, 39 साल से सता रही पीड़ा

Shahadat Ko Salam Sikar Martyred Rameshwar Lal
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.