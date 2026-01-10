Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी का सितम, शेखावाटी में एक की मौत, मौसम विभाग की इन जिलों के लिए चेतावनी

Photo- Patrika
Rajasthan Weather Update: सीकर/ रींगस। राजस्थान सहित शेखावाटी अंचल में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। चौबीस घंटे के दौरान मौसम केन्द्रों पर तापमान में गिरावट के साथ नमी की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
रींगस रेलवे स्टेशन के सामने एक दुकान के बाहर सो रहे हिसार (हरियाणा) जिले के मोहब्बतपुर थाना क्षेत्र निवासी 51 वर्षीय अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस प्रारंभिक तौर पर सतीश की मौत की आशंका तेज सर्दी से होना बता रही है।
रींगस रेलवे स्टेशन के पास हुई अधेड की मौत के मामले में पुलिस का तर्क है कि पोस्टमार्टम के बाद हकीकत का पता चल सकेगा। डॉक्टरों के अनुसार तेज सर्दी के दौरान हाइपोथर्मिया के कारण शरीर के अंदरूनी अंग फेल हो जाते हैं।
मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे के दौरान सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले में शीतलहर, शीतदिन और घने कोहरे का पूर्वानुमान है। सीकर में शनिवार सुबह कड़ाके की सर्दी रही।
हवा में गलन के कारण खासी ठिठुरन रही। दिन निकलने के साथ धूप ने कुछ राहत दी, लेकिन दोपहर बाद ही हवाएं तेज चलने और सर्दी बढ़ गई। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया।
प्रदेश सरकार की ओर से सर्दी के सीजन में शीतलहर और तेज सर्दी से बेसहारा लोगों को बचाने की कवायद महज कागजों में की जा रही है। इसकी बानगी है कि सीकर जिला मुख्यालय सहित बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ और बाजार क्षेत्रों में दर्जनों लोग रातें ठिठुरते हुए गुजार रहे हैं।
न तो पर्याप्त रैन बसेरे उपलब्ध हैं और न ही कंबल वितरण की ठोस व्यवस्था नजर आ रही है। आश्चर्य की बात है कि जब मौसम विभाग पहले ही शीतलहर की चेतावनी दे चुका है तो सार्वजनिक स्थलों के आस-पास स्थाई और अस्थाई रैन बसेरे क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। प्रशासन का तर्क है कि कहीं जगह नहीं मिल रही तो कहीं संबंधित विभाग सहयोग नहीं कर रहे हैं।
हरियाणा के हिसार जिले के मोहब्बतपुर थाना क्षेत्र निवासी 51 वर्षीय सतीश सोनी पुत्र जयलाल सोनी दो-तीन साल से रींगस में रहकर आजीविका कमा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय व्यापारियों के अनुसार सतीश सोनी 2 से 3 वर्ष से रींगस में ही रहकर जीवन यापन कर रहा था और अक्सर रेलवे स्टेशन मार्ग पर दुकानों के सामने सोता था।
मंगलवार सुबह जब वह दुकान के बाहर अचेत अवस्था में पड़ा मिला तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस को मौके पर शव के पास से बिस्तर और कुछ दवाइयां मिली हैं।
पुलिस ने शव को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पास मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित करने के लिए हिसार के मोहब्बतपुर थाना पुलिस को सूचना दे दी है।
