Weather Alert: राजस्थान में ओलावृष्टि के बाद 24 जनवरी को 20 जिलों में “घने कोहरे की दस्तक”, जानें सभी 41 जिलों का हाल

Dense Fog Alert: जयपुर. राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, डीग, करौली, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा सहित कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे फसलों को नुकसान और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।
वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, फलोदी और श्रीगंगानगर जिलों में भी ओलावृष्टि और आंधी का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने किसानों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
इसके बाद 24 जनवरी को मौसम का मिजाज बदलेगा और प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम रहेगी, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।
|क्रमांक
|जिला
|मौसम स्थिति (24 जनवरी)
|1
|अजमेर
|कोई चेतावनी नहीं
|2
|अलवर
|घना कोहरा
|3
|बांसवाड़ा
|कोई चेतावनी नहीं
|4
|बारां
|कोई चेतावनी नहीं
|5
|ब्यावर
|कोई चेतावनी नहीं
|6
|भरतपुर
|घना कोहरा
|7
|भीलवाड़ा
|कोई चेतावनी नहीं
|8
|बूंदी
|कोई चेतावनी नहीं
|9
|चित्तौड़गढ़
|कोई चेतावनी नहीं
|10
|दौसा
|घना कोहरा
|11
|डीग
|घना कोहरा
|12
|धौलपुर
|घना कोहरा
|13
|डूंगरपुर
|कोई चेतावनी नहीं
|14
|जयपुर
|घना कोहरा
|15
|झालावाड़
|कोई चेतावनी नहीं
|16
|झुंझुनूं
|घना कोहरा
|17
|करौली
|घना कोहरा
|18
|खैरथल-तिजारा
|घना कोहरा
|19
|कोटा
|कोई चेतावनी नहीं
|20
|कोटपूतली-बहरोड़
|घना कोहरा
|21
|प्रतापगढ़
|कोई चेतावनी नहीं
|22
|राजसमंद
|कोई चेतावनी नहीं
|23
|सलूम्बर
|कोई चेतावनी नहीं
|24
|सवाई माधोपुर
|घना कोहरा
|25
|सीकर
|घना कोहरा
|26
|सिरोही
|कोई चेतावनी नहीं
|27
|टोंक
|कोई चेतावनी नहीं
|28
|उदयपुर
|कोई चेतावनी नहीं
|29
|बालोतरा
|कोई चेतावनी नहीं
|30
|बाड़मेर
|कोई चेतावनी नहीं
|31
|बीकानेर
|घना कोहरा
|32
|चूरू
|घना कोहरा
|33
|डीडवाना-कुचामन
|घना कोहरा
|34
|हनुमानगढ़
|घना कोहरा
|35
|जैसलमेर
|घना कोहरा
|36
|जालौर
|कोई चेतावनी नहीं
|37
|जोधपुर
|कोई चेतावनी नहीं
|38
|नागौर
|घना कोहरा
|39
|पाली
|कोई चेतावनी नहीं
|40
|फलोदी
|घना कोहरा
|41
|श्रीगंगानगर
|घना कोहरा
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग