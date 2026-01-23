Weather Alert: राजस्थान में ओलावृष्टि के बाद 24 जनवरी को 20 जिलों में “घने कोहरे की दस्तक”, जानें सभी 41 जिलों का हाल

1 अजमेर कोई चेतावनी नहीं

2 अलवर घना कोहरा

3 बांसवाड़ा कोई चेतावनी नहीं

4 बारां कोई चेतावनी नहीं

5 ब्यावर कोई चेतावनी नहीं

6 भरतपुर घना कोहरा

7 भीलवाड़ा कोई चेतावनी नहीं

8 बूंदी कोई चेतावनी नहीं

9 चित्तौड़गढ़ कोई चेतावनी नहीं

10 दौसा घना कोहरा

11 डीग घना कोहरा

12 धौलपुर घना कोहरा

13 डूंगरपुर कोई चेतावनी नहीं

14 जयपुर घना कोहरा

15 झालावाड़ कोई चेतावनी नहीं

16 झुंझुनूं घना कोहरा

17 करौली घना कोहरा

18 खैरथल-तिजारा घना कोहरा

19 कोटा कोई चेतावनी नहीं

20 कोटपूतली-बहरोड़ घना कोहरा

21 प्रतापगढ़ कोई चेतावनी नहीं

22 राजसमंद कोई चेतावनी नहीं

23 सलूम्बर कोई चेतावनी नहीं

24 सवाई माधोपुर घना कोहरा

25 सीकर घना कोहरा

26 सिरोही कोई चेतावनी नहीं

27 टोंक कोई चेतावनी नहीं

28 उदयपुर कोई चेतावनी नहीं

29 बालोतरा कोई चेतावनी नहीं

30 बाड़मेर कोई चेतावनी नहीं

31 बीकानेर घना कोहरा

32 चूरू घना कोहरा

33 डीडवाना-कुचामन घना कोहरा

34 हनुमानगढ़ घना कोहरा

35 जैसलमेर घना कोहरा

36 जालौर कोई चेतावनी नहीं

37 जोधपुर कोई चेतावनी नहीं

38 नागौर घना कोहरा

39 पाली कोई चेतावनी नहीं

40 फलोदी घना कोहरा