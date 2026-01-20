IMD Forecast: राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें 22, 23, 24,25 व 26 जनवरी को कैसा रहेगा आपके शहर का हाल

जयपुर. राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 22 से 24 जनवरी के बीच एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश को प्रभावित करेगा। इसके असर से जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 22 जनवरी को मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।