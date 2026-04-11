Akhilesh Yadav Jaipur Visit : कचौरी-समोसे के ज़ायके से लेकर ‘पारिवारिक रिश्ते’ निभाने तक, जानें क्यों ‘गज़ब’ रहा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जयपुर दौरा?

Akhilesh Yadav Jaipur Visit
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपने जयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान की मेहमाननवाजी और यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों का लुत्फ उठाकर सबको चौंका दिया। अखिलेश यादव अपने करीबियों और वरिष्ठ नेताओं के एक बड़े दल के साथ जयपुर के एक कैफे में पहुँचे, जहाँ उन्होंने राजस्थानी स्वाद के साथ-साथ वरिष्ठ पत्रकारों से संवाद भी किया।
जयपुर अपने जायके के लिए दुनिया भर में मशहूर है और अखिलेश यादव ने भी इसे करीब से महसूस किया। जयपुर स्थित एक लोकप्रिय कैफे में अखिलेश यादव के साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा।
नाश्ते के टेबल पर अखिलेश यादव ने राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ लंबी बातचीत की। हालांकि यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी, लेकिन सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर पत्रकारों से चर्चा की और गुलाबी नगरी की संस्कृति की सराहना की।
अखिलेश यादव के जयपुर दौरे का एक महत्वपूर्ण पहलू पूर्व सांसद डॉ. कर्ण सिंह यादव के साथ उनकी मुलाकात रही। यह केवल एक राजनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि दो परिवारों के गहरे संबंधों की कड़ी थी।
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