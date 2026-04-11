Akhilesh Yadav Jaipur Visit : कचौरी-समोसे के ज़ायके से लेकर ‘पारिवारिक रिश्ते’ निभाने तक, जानें क्यों ‘गज़ब’ रहा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जयपुर दौरा?

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपने जयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान की मेहमाननवाजी और यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों का लुत्फ उठाकर सबको चौंका दिया। अखिलेश यादव अपने करीबियों और वरिष्ठ नेताओं के एक बड़े दल के साथ जयपुर के एक कैफे में पहुँचे, जहाँ उन्होंने राजस्थानी स्वाद के साथ-साथ वरिष्ठ पत्रकारों से संवाद भी किया।