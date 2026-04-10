राजस्थान में GRAM 2026 से बदलेगी किसानों की किस्मत, जानें इस ‘मिशन’ की 10 बड़ी और दिलचस्प बातें

राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक 'सुदृढ़ इकोसिस्टम' विकसित करने में जुट गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने 'ग्राम 2026' का आधिकारिक लोगो और ब्रोशर लॉन्च करते हुए कहा कि जब हमारा अन्नदाता मजबूत होगा, तभी राजस्थान विकसित राज्य बनेगा। 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाला यह आयोजन प्रदेश के लाखों किसानों के लिए 'नॉलेज हब' साबित होगा।