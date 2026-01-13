Video: पिछले साल बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने जयपुर में मनाई थी मकर संक्राति, सोशल मिडिया पर वायरल हुआ था ये वीडियो

मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीराम ने अपनी पतंग उड़ाई थी, जो इतनी ऊंची उड़ गई थी कि वह इंद्रलोक तक पहुंच गई। इस घटना को लेकर लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं, जो जीवन में खुशी, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। पतंग उड़ाना सूर्य की पूजा का प्रतीक है। मकर संक्रांति सूर्य देवता को समर्पित पर्व है, जब सूर्य उत्तरायण होता है और दिन बड़े होने लगते हैं।