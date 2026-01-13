13 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Video: पिछले साल बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने जयपुर में मनाई थी मकर संक्राति, सोशल मिडिया पर वायरल हुआ था ये वीडियो

Viral Video पिछले साल बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और परेश रावल ने जयपुर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 13, 2026

Makar-Snakaranti-Viral-Video-

फोटो: पत्रिका

Makar Sankranti In Jaipur: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और अभिनेता परेश रावल ने पिछले साल जयपुर में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई थी। इस खास मौके पर दोनों स्टार्स सिसोदिया रानी के बाग में पतंगबाजी का आनंद लेते हुए नजर आए थे जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह परेश रावल के साथ पतंग उड़ाते हुए दिखे। परेश रावल ने वीडियो में चरखी पकड़ी हुई थी।

देखें वीडियो:-

जयपुर में मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी का उत्साह देखने लायक होता है। आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भरा रहा है और लोग छतों पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर पतंगबाजी का आनंद लेते है। 2026 में मकर संक्रांति आते ही फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

मकर संक्रांति पर क्यों उड़ाई जाती है पतंग ?

मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीराम ने अपनी पतंग उड़ाई थी, जो इतनी ऊंची उड़ गई थी कि वह इंद्रलोक तक पहुंच गई। इस घटना को लेकर लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं, जो जीवन में खुशी, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। पतंग उड़ाना सूर्य की पूजा का प्रतीक है। मकर संक्रांति सूर्य देवता को समर्पित पर्व है, जब सूर्य उत्तरायण होता है और दिन बड़े होने लगते हैं।

यह परंपरा सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ाती है, क्योंकि पतंग उड़ाने के दौरान लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, जिससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। इसके अलावा, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं और यह शुभता का प्रतीक माना जाता है।


खबर शेयर करें:

