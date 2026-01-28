अलर्ट: राजस्थान के 16.35 लाख पेंशनर्स की पेंशन पर संकट, 31 जनवरी तक है अंतिम मौका

जिला - पेंशनर्स - सत्यापित पेंशनर्स - प्रतिशत

खैरथल—तिजारा - 109614 - 87262 - 79.61%

चितौड़गढ़ - 258887 - 205863 - 79.52%

डिडवाना - कूचामन - 221332 - 175987 - 79.51%

सिरोही - 145016 - 114836 - 79.19%

जोधपुर - 343393 - 271431 - 79.04%

सवाई माधोपुर - 170671 - 131810 - 77.23%

प्रतापगढ़ - 132560 - 102330 - 77.2%

नागौर - 260405 - 198725 - 76.31%

जयपुर - 612038 - 460752 - 75.28%

जालौर - 279666 - 210464 - 75.26%