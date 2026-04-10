Rajasthan News : अम्बेडकर जयंती पर ‘उत्सव’ मनाएगी भजनलाल सरकार, जयपुर में होगा राज्य स्तरीय समारोह, प्रशासन ने कसी कमर

संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती को राजस्थान सरकार इस बार 'ऐतिहासिक भव्यता' के साथ मनाने जा रही है। शुक्रवार को जयपुर के कलक्टर सभागार में संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयंती के उपलक्ष्य में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाले चार दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई और अधिकारियों को चाक-चौबंद व्यवस्था के निर्देश दिए गए।