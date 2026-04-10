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Rajasthan News : अम्बेडकर जयंती पर ‘उत्सव’ मनाएगी भजनलाल सरकार, जयपुर में होगा राज्य स्तरीय समारोह, प्रशासन ने कसी कमर

संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती को लेकर राजस्थान सरकार इस बार भव्य और राज्य स्तरीय आयोजन की तैयारी में है। राजधानी जयपुर के भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में मुख्य समारोह आयोजित होगा।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 10, 2026

File PIC

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संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती को राजस्थान सरकार इस बार 'ऐतिहासिक भव्यता' के साथ मनाने जा रही है। शुक्रवार को जयपुर के कलक्टर सभागार में संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयंती के उपलक्ष्य में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाले चार दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई और अधिकारियों को चाक-चौबंद व्यवस्था के निर्देश दिए गए।

भवानी निकेतन बनेगा आस्था और उल्लास का केंद्र

राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में आयोजित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशानुरूप इस समारोह को न केवल गरिमापूर्ण बनाना है, बल्कि यहाँ आने वाले हजारों लोगों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करनी हैं।

सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग के लिए 'ब्लूप्रिंट' तैयार

भीड़ और गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं:

  • ट्रैफिक प्लान: पुलिस उपायुक्त (यायात) को एंट्री-एग्जिट पॉइंट चिन्हित करने और रूट डायवर्जन प्लान तैयार करने को कहा गया है ताकि आम जनता को असुविधा न हो।
  • पार्किंग: सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर परिषद को पार्किंग स्थल की सफाई और समतलीकरण के निर्देश दिए गए हैं।
  • बैरिकेडिंग: व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी।

भीषण गर्मी से राहत के लिए 'कूलर-पंखे' और पेयजल

अप्रैल की तपती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं:

  • वैकल्पिक बिजली: पूरे डोम और स्टेज के लिए हाई-पावर एलईडी, साउंड सिस्टम और डीजी सेट (वैकल्पिक बिजली) की व्यवस्था की जाएगी।
  • कूलिंग सिस्टम: आयोजन स्थल पर पर्याप्त संख्या में पंखे और कूलर लगाए जाएंगे।
  • स्वच्छ पानी: पानी के टैंकरों और कैंपरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी प्रतिभागी को प्यास से परेशान न होना पड़े।

मेडिकल टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान

स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर CMHO प्रथम को मेडिकल एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं:

  • एम्बुलेंस और डॉक्टर्स: कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ एम्बुलेंस तैनात रहेगी।
  • मेडिकल किट: बाहर से आने वाली बसों में भी प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध कराई जाएगी।
  • नागरिक सुरक्षा: भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के लिए सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा।

इन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

समारोह के सफल संचालन के लिए जिला कलक्टर संदेश नायक ने अधिकारियों की टीम नियुक्त की है:

  • प्रभारी अधिकारी: एडीएम (चतुर्थ) आशीष कुमार और एडीएम (शहर उत्तर) मुकेश कुमार मूण्ड।
  • नोडल अधिकारी: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक बी.पी. चन्देल।

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Published on:

10 Apr 2026 05:03 pm

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