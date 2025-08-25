अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी, किया बड़ा खुलासा; विपक्ष के आरोपों का दिया ये जवाब

बताते चलें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि देश के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के साथ-साथ उन्हें चुप कराने की बात सामने आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि धनखड़ की चुप्पी के पीछे क्या कारण है और क्या सरकार ने उन्हें जानबूझकर सार्वजनिक मंचों से दूर रखा है।