Rajasthan Refinery : अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल व हरदीप पुरी से किया सवाल, रिफाइनरी कब होगी शुरू, डेट का जिक्र क्यों नहीं किया ?

Rajasthan Refinery : राजस्थान के बालोतरा के पचपदरा क्षेत्र में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) की ओर से 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली बीएस-6 मानक की अत्याधुनिक राजस्थान रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का रविवार को उद्घाटन किया गया। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान को जल्द ही मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी का तोहफा मिलेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधते हुए रिफाइनरी के उत्पादन को शुरू करने की डेट पर सवाल दागा।