Rajasthan Refinery : अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल व हरदीप पुरी से किया सवाल, रिफाइनरी कब होगी शुरू, डेट का जिक्र क्यों नहीं किया ?

Rajasthan Refinery : राजस्थान के बालोतरा के पचपदरा क्षेत्र में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) की ओर से 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली बीएस-6 मानक की अत्याधुनिक राजस्थान रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का रविवार को उद्घाटन किया गया। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान को जल्द ही मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी का तोहफा मिलेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधते हुए रिफाइनरी के उत्पादन को शुरू करने की डेट पर सवाल दागा।
अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकांउट X पर सोमवार सुबह लिखा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2025-26 ने बजट घोषणा संख्या 158 में घोषणा की थी कि पचपदरा-बालोतरा स्थिति रिफाइनरी अगस्त, 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी। कल मुख्यमंत्री भजनलाल एवं केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रिफाइनरी का दौरा किया परन्तु दोनों द्वारा दिए गए बयानों एवं सरकारी प्रेस नोट में रिफाइनरी के उत्पादन को शुरू करने की तारीख का कोई जिक्र ही नहीं किया। यह आश्चचर्यजनक चुप्पी जनमानस में संदेह पैदा कर रही है।
अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कोविड के बावजूद रिफाइनरी का काम तेजी से हुआ और 80 फीसद से अधिक काम पूरा किया गया। पहले 2013 से 2018 एवं अब 2023 से भाजपा सरकार की लेटलतीफी के कारण 37,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना की लागत लगभग एक लाख करोड़ के पार जा चुकी है।
अशोक गहलोत ने लिखा कि 2013 में जब इस कार्य का शिलान्यास हुआ था तब सरकार बदलने के बाद यदि इसके काम को बन्द नहीं किया गया होता तो इसकी लागत इतनी नहीं बढ़ती। राजस्थान की जनता पूछ रही है कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद रिफाइनरी का काम धीमा क्यों चल रहा है?
राजस्थान को जल्द ही मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी का तोहफा मिलने वाला है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं कि इस साल दीपावली के आसपास रिफाइनरी का शुभारंभ किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एचपीसीएल मिलकर इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जनवरी 2025 में रिफाइनरी का निरीक्षण कर अधिकारियों को इसे इसी साल शुरू करने के निर्देश दिए थे।
सूत्रों का कहना है कि दिवाली के आसपास रिफाइनरी शुरू करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन रिफाइनरी प्रोजेक्ट का अभी तक 90 फीसदी के आसपास काम पूरा हुआ है। इनमें एक एसआरयू यूनिट का मात्र 68 फीसदी काम पूरा होना बताया जा रहा है। जबकि अन्य यूनिटों में जरूर 90 फीसदी से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट में अब तक करीब 3 साल की देरी हो चुकी है।