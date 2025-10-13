दिवाली से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने खोला सौगातों का पिटारा, 9,300 करोड़ रुपए से बदल जाएगी राजस्थान की सूरत

-भुसावर बाइपास एवं सड़क निर्माण के 436.54 करोड़ रुपए के 20 कार्य।

-पशु चिकित्सा उपकेन्द्र एवं पशु चिकित्सालयों के 1108.57 करोड़ रुपए के 57 कार्य।

-खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू के 1.40 करोड़ रुपए के कार्य।

-बीमा भवन, उप पंजीयक एवं उप महानिरीक्षक कार्यालय, जयपुर के भवनों के निर्माण के 179.69 करोड़ रुपए के 3 कार्य।

-अभीम योजना के तहत ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिटों के भवन निर्माण के 615.81 करोड़ रुपए के 12 कार्य।

-15वां वित्त आयोग के तहत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के 723.10 करोड़ रुपए के 21 कार्य।

-एनआरएचएम के तहत ड्रग वेयर हाउस एवं लैक्टेशन मैनेजमेन्ट युनिट, चित्तौड़गढ़ के भवनों के 158.60 करोड़ रू. के 2 कार्य।

-वन स्टॉप सेन्टर भवनों के 73.62 करोड़ रुपए के 2 कार्य।

-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भोपालगढ़ (जोधपुर) के भवन निर्माण के 667.65 करोड़ रुपए के कार्य।

-डाइट, राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण के 25.40 करोड़ रुपए के 9 कार्य।

-राजकीय आयुर्वेद औषधालयों के भवनों के निर्माण के 350 करोड़ रुपए के 12 कार्य।

-राजकीय होम्योपैथिक औषधालय भवनों के निर्माण के 32.44 करोड़ रुपए के 2 कार्य।

-जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजनाओं के 236.75 करोड़ रुपए के 3 कार्य।

-स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत कोटा शहर के इन्द्र विहार एवं राजीव गांधी नगर की जलवितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के 12.55 करोड़ रुपए के कार्य।

-लव कुश वाटिका, जोरमा, उदयपुर के 136.96 करोड़ रुपए के कार्य।

-सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक के निर्माण के 38.83 करोड़ रुपए के 4 कार्य।

-अकादमी भवन, इन्डोर हॉल एवं जिम हॉल भवन निर्माण के 23.00 करोड़ रुपए के 6 कार्य।

-मिनी एवं इंडोर स्टेडियम के निर्माण के 9.00 करोड़ रुपए के 2 कार्य।

-सेक्टर-22, प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर में मध्यम आय वर्ग-अ समृद्धि अपार्टमेन्ट-प्रथम एवं द्वितीय के निर्माण के 25.21 करोड़ रुपए के 3 कार्य।

-लघुवन उपज प्रशिक्षण केंद्र, उदयपुर एवं राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, बिलिया बडगामा (सागवाडा) के भवन निर्माण के 4.55 करोड़ रू. के 2 कार्य

-देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के भवनों के निर्माण के 22.49 करोड़ रू. के 3 कार्य।

-नर्सिंग कॉलेज, बूंदी के भवन निर्माण के 18.63 करोड़ रुपए के कार्य।

-अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण के 14.35 करोड़ रुपए के 6 कार्य।

-अल्पसंख्यक बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के 71.62 करोड़ रुपए के 5 कार्य।

-कॉमन सर्विस सेंटर के भवन निर्माण के 3.68 करोड़ रुपए के 2 कार्य।

-राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टपूकड़ा के नवीन भवन के 28.50 करोड़ रुपए के कार्य।

-पंचायत समिति, ग्राम पंचायत कार्यालय, अंबेडकर भवन, सामुदायिक केन्द्र एवं नाली निर्माण के 2.86 करोड़ रुपए के 5 कार्य।

-बायोगैस प्लांट स्थापना गौशाला उदयपुर एवं पाली के 81 लाख रुपए के 2 कार्य।

-विद्यालय भवनों, कक्षा कक्षों, पुस्ताकलयों, प्रयोगशाला एवं विविध निर्माण के 8.54 करोड़ रुपए के 19 कार्य।

-डूंगरपुर में नवीन जिला कारागृह के निर्माण के 13.47 करोड़़ रू. के कार्य।

-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्ताधिकारी कार्यालय, पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी निर्माण के 7.82 करोड़ रुपए के 7 कार्य।

-एनिकट निर्माण एवं मरम्मत के 26.96 करोड़ रुपए के 4 कार्य।

-कमांड क्षेत्र में पक्के जलमार्ग का निर्माण एवं अर्थूना डिस्ट्रीब्यूटरी और इसकी प्रणालियों का पुनर्वास और नवीनीकरण के 73.99 करोड़ रुपए के 3 कार्य।

-राजकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय के 160.82 करोड़ रुपए के 30 कार्य।

-जगतपुरा जोन में डामर सड़क, सी. सी. सड़क निर्माण एवं अलवर के कटी घाटी स्थित गौरव पथ पर प्रवेश द्वार के 4.87 करोड़ रुपए के 8 कार्य।

-33/11 के.वी. जी.एस.एस. निर्माण के 128.98 करोड़ रुपए के 58 कार्य।

-प्रधानमंत्री कुसुम योजना - ए एवं सी के अंतर्गत सोलर संयत्रों की स्थापना के 1029.44 करोड़ रुपए के 161 कार्य।

-220 केवी जीएसएस कारोली एवं रायला और संबंधित लाइन निर्माण के 117.52 करोड़ रुपए के 2 कार्य।

-132 केवी जीएसएस व संबंधित लाइन निर्माण के 258.02 करोड़ रुपए के 7 कार्य।