दिवाली से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने खोला सौगातों का पिटारा, 9,300 करोड़ रुपए से बदल जाएगी राजस्थान की सूरत

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में 9 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।

5 min read

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 13, 2025

Play video

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में 9 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। शाह नवीन आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय 6 दिवसीय प्रदर्शनी 'नव विधान-न्याय की नई पहचान' के उद्घाटन के लिए जयपुर आए थे।

केन्द्रीय गृहमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की। उन्होंने प्रदेश के लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 240 करोड़ रुपए एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तान्तरण किया। उन्होंने 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने प्रदेश के दूरदर्शी विकास की संकल्पना को समर्पित ‘विकसित राजस्थान-2047 कार्ययोजना’ का विमोचन भी किया।

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण

-भुसावर बाइपास एवं सड़क निर्माण के 436.54 करोड़ रुपए के 20 कार्य।
-पशु चिकित्सा उपकेन्द्र एवं पशु चिकित्सालयों के 1108.57 करोड़ रुपए के 57 कार्य।
-खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू के 1.40 करोड़ रुपए के कार्य।
-बीमा भवन, उप पंजीयक एवं उप महानिरीक्षक कार्यालय, जयपुर के भवनों के निर्माण के 179.69 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-अभीम योजना के तहत ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिटों के भवन निर्माण के 615.81 करोड़ रुपए के 12 कार्य।
-15वां वित्त आयोग के तहत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के 723.10 करोड़ रुपए के 21 कार्य।
-एनआरएचएम के तहत ड्रग वेयर हाउस एवं लैक्टेशन मैनेजमेन्ट युनिट, चित्तौड़गढ़ के भवनों के 158.60 करोड़ रू. के 2 कार्य।
-वन स्टॉप सेन्टर भवनों के 73.62 करोड़ रुपए के 2 कार्य।
-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भोपालगढ़ (जोधपुर) के भवन निर्माण के 667.65 करोड़ रुपए के कार्य।
-डाइट, राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण के 25.40 करोड़ रुपए के 9 कार्य।
-राजकीय आयुर्वेद औषधालयों के भवनों के निर्माण के 350 करोड़ रुपए के 12 कार्य।
-राजकीय होम्योपैथिक औषधालय भवनों के निर्माण के 32.44 करोड़ रुपए के 2 कार्य।
-जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजनाओं के 236.75 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत कोटा शहर के इन्द्र विहार एवं राजीव गांधी नगर की जलवितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के 12.55 करोड़ रुपए के कार्य।
-लव कुश वाटिका, जोरमा, उदयपुर के 136.96 करोड़ रुपए के कार्य।
-सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक के निर्माण के 38.83 करोड़ रुपए के 4 कार्य।
-अकादमी भवन, इन्डोर हॉल एवं जिम हॉल भवन निर्माण के 23.00 करोड़ रुपए के 6 कार्य।
-मिनी एवं इंडोर स्टेडियम के निर्माण के 9.00 करोड़ रुपए के 2 कार्य।
-सेक्टर-22, प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर में मध्यम आय वर्ग-अ समृद्धि अपार्टमेन्ट-प्रथम एवं द्वितीय के निर्माण के 25.21 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-लघुवन उपज प्रशिक्षण केंद्र, उदयपुर एवं राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, बिलिया बडगामा (सागवाडा) के भवन निर्माण के 4.55 करोड़ रू. के 2 कार्य
-देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के भवनों के निर्माण के 22.49 करोड़ रू. के 3 कार्य।
-नर्सिंग कॉलेज, बूंदी के भवन निर्माण के 18.63 करोड़ रुपए के कार्य।
-अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण के 14.35 करोड़ रुपए के 6 कार्य।
-अल्पसंख्यक बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के 71.62 करोड़ रुपए के 5 कार्य।
-कॉमन सर्विस सेंटर के भवन निर्माण के 3.68 करोड़ रुपए के 2 कार्य।
-राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टपूकड़ा के नवीन भवन के 28.50 करोड़ रुपए के कार्य।
-पंचायत समिति, ग्राम पंचायत कार्यालय, अंबेडकर भवन, सामुदायिक केन्द्र एवं नाली निर्माण के 2.86 करोड़ रुपए के 5 कार्य।
-बायोगैस प्लांट स्थापना गौशाला उदयपुर एवं पाली के 81 लाख रुपए के 2 कार्य।
-विद्यालय भवनों, कक्षा कक्षों, पुस्ताकलयों, प्रयोगशाला एवं विविध निर्माण के 8.54 करोड़ रुपए के 19 कार्य।
-डूंगरपुर में नवीन जिला कारागृह के निर्माण के 13.47 करोड़़ रू. के कार्य।
-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्ताधिकारी कार्यालय, पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी निर्माण के 7.82 करोड़ रुपए के 7 कार्य।
-एनिकट निर्माण एवं मरम्मत के 26.96 करोड़ रुपए के 4 कार्य।
-कमांड क्षेत्र में पक्के जलमार्ग का निर्माण एवं अर्थूना डिस्ट्रीब्यूटरी और इसकी प्रणालियों का पुनर्वास और नवीनीकरण के 73.99 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-राजकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय के 160.82 करोड़ रुपए के 30 कार्य।
-जगतपुरा जोन में डामर सड़क, सी. सी. सड़क निर्माण एवं अलवर के कटी घाटी स्थित गौरव पथ पर प्रवेश द्वार के 4.87 करोड़ रुपए के 8 कार्य।
-33/11 के.वी. जी.एस.एस. निर्माण के 128.98 करोड़ रुपए के 58 कार्य।
-प्रधानमंत्री कुसुम योजना - ए एवं सी के अंतर्गत सोलर संयत्रों की स्थापना के 1029.44 करोड़ रुपए के 161 कार्य।
-220 केवी जीएसएस कारोली एवं रायला और संबंधित लाइन निर्माण के 117.52 करोड़ रुपए के 2 कार्य।
-132 केवी जीएसएस व संबंधित लाइन निर्माण के 258.02 करोड़ रुपए के 7 कार्य।

इन कार्यों का हुआ शिलान्यास

-जवाई पुलिया, सिरोही का जीर्णोद्धार एवं विभिन्न सड़क निर्माण, चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के 1405.00 करोड़ रुपए के 67 कार्य।
-राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एंव फ्लोरोसिस मिटिगेशन परियोजना फेज-2 नर्मदा नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना (सीपी 02) हेतु 1039.98 करोड़ के कार्य।
-प्रधानमंत्री कुसुम योजना के रू. 805.38 करोड़ रुपए के 172 कार्य।
-220 केवी के 5 जीएसएस, 132 केवी के 10 जीएसएस व संबंधित लाइनों के 961.18 करोड़ रुपए के कार्य।
-जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नागौर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण में पमिंपग मशीनरी तथा 179 ग्रामों एवं 1001 ढाणियों को घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 404.41 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-अमृत 2.0 योजनान्तर्गत शहरी पेयजल योजना के 196.00 करोड़ रुपए के 12 कार्य।
-जिला अस्पताल, चूरू एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के 172.57 करोड़ रुपए के 15 कार्य।
-सालासर में सहायक अभियन्ता कार्यालय के भवन निर्माण एवं 33 केवी जीएसएस के 127.86 करोड़ रुपए के 46 कार्य।
-सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा हेतु 165.81 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-15 वें वित्त आयोग के तहत् चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के 108.99 करोड़ रुपए के 74 कार्य।
-राज्य मद से चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के 54.40 करोड़ रुपए के 18 कार्य।
-राजकीय आईटीआई के भवन निर्माण के 37.16 करोड़ रुपए के 4 कार्य।
-राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के 80.15 करोड़ रुपए के 54 कार्य।
-जल जीवन मिशन आपणी योजना फेज-प्रथम एवं सरदारशहर के 60 ग्रामों के संवर्धन मय पुनर्गठन का कार्य पैकेज-4 (चूरू-बिसाउ फीडर) हेतु 99.77 करोड़ रुपए के कार्य।
-पेयजल सप्लाई पाइप लाइन एवं उच्च जलाशय निर्माण के 39.20 करोड़ रुपए के 8 कार्य।
-जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल योजना के 77.20 करोड़ रुपए के 44 कार्य।
-ग्रामीण जल योजना जघीना (भरतपुर), झीरी, ब्लॉक सरमथुरा (धौलपुर) एवं ग्राम नेहड़ाई देवा पोहरा जेठवई किशनघाट (जैसलमेर) के 58.63 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-एमएनआईटी फैकल्टी आवासीय योजना, जयपुर के 124 एचआईजी आवासों के भवन निर्माण के 91.58 करोड़ रुपए के कार्य।
-प्रताप नगर, सांगानेर में सामुदायिक केन्द्रों के भवन निर्माण के 5.00 करोड़ रुपए के 2 कार्य।
-जनजाति एकलव्य आवासीय विद्यालय, खारडा, जिला- पाली के भवन निर्माण का 15.15 करोड़ रुपए का कार्य।
-जनजाति बालक/बालिका आश्रम छात्रावास के भवन निर्माण के 9.09 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-देवनारायण बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के 56.85 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-पर्यटक स्थल, आमेर एवं आसपास सुविधाओं के विस्तार हेतु 16.86 करोड़ रुपए के 7 कार्य।
-चित्तौड़गढ, अजमेर, डीडवाना, करौली एवं जोधपुर में पैनोरमा निर्माण के 20 करोड़ रुपए के 5 कार्य।
-राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण 93.70 करोड़ रुपए के 17 कार्य।
-तालाब, एनीकट, नहर आदि के निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के 105.59 करोड़ रुपए के 25 कार्य।
-वृत्ताधिकारी कार्यालय, पुलिस थाना एवं 100 क्षमता की महिला बैरिक के भवन निर्माण के 9.31 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-सवाई माधोपुर जिले में विविध निर्माण के 15 लाख रुपए के 3 कार्य।
-राजकीय नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के निर्माण के 27.00 करोड़ रुपए के 3 कार्य।
-नाबार्ड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरेवाला, हनुमानगढ़ के भवन निर्माण के 5.36 करोड़ रुपए के कार्य।
-जैसलमेर जिले के पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, सियाम्बर एवं पशु चिकित्सालय, रातडिया के 57 लाख रुपए के 2 कार्य।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2025 05:28 pm

Published on:

13 Oct 2025 05:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दिवाली से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने खोला सौगातों का पिटारा, 9,300 करोड़ रुपए से बदल जाएगी राजस्थान की सूरत

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

बचपन की तस्वीर देखने से लौट आती हैं भूली यादें

जयपुर

