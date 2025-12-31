Animal Health: पशु स्वास्थ्य की ओर मजबूत कदम: सीएसएफ टीकाकरण के तीसरे राउंड का दूसरा चरण प्रारंभ

निदेशक पशुपालन डॉ. सुरेशचंद मीना ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयावधि में जिले में उपलब्ध शूकर वंशीय पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि क्लासिकल स्वाइन फीवर एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है, जिसमें शूकरों की मृत्यु दर काफी अधिक होती है, जिससे सुअर पालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग से बचाव का सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपाय समय पर टीकाकरण है।