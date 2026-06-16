जयपुर में 8 जगह अन्नपूर्णा रसोइयां बंद, जहां चल रहीं वहां भी समय से पहले हो रहा खाना खत्म

जयपुर। जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना राजधानी में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। कम से कम 8 कई रसोइयों पर ताले लटके हैं, जिससे आसपास के जरूरतमंदों को सस्ता भोजन मिलना बंद हो गया है। भोजन की उम्मीद में लोग रसोइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन ताला लगा देखकर लौटने को मजबूर हैं। वहीं जो रसोइयां संचालित हो रही हैं, वहां भी निर्धारित समय से पहले भोजन समाप्त हो रहा है।