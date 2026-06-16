16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में 8 जगह अन्नपूर्णा रसोइयां बंद, जहां चल रहीं वहां भी समय से पहले हो रहा खाना खत्म

पत्रिका टीम ने जयपुर शहर की विभिन्न अन्नपूर्णा रसोइयों का जायजा लिया तो कई केंद्र बंद मिले। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये रसोइयां करीब डेढ़ से दो माह से बंद पड़ी हैं।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Jun 16, 2026

ईदगाह स्थित अन्नपूर्णा रसोई

ईदगाह स्थित अन्नपूर्णा रसोई. Photo Patrika

जयपुर। जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना राजधानी में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। कम से कम 8 कई रसोइयों पर ताले लटके हैं, जिससे आसपास के जरूरतमंदों को सस्ता भोजन मिलना बंद हो गया है। भोजन की उम्मीद में लोग रसोइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन ताला लगा देखकर लौटने को मजबूर हैं। वहीं जो रसोइयां संचालित हो रही हैं, वहां भी निर्धारित समय से पहले भोजन समाप्त हो रहा है।

पत्रिका टीम ने शहर की विभिन्न अन्नपूर्णा रसोइयों का जायजा लिया तो कई केंद्र बंद मिले। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये रसोइयां करीब डेढ़ से दो माह से बंद पड़ी हैं। उधर, नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थियों के कूपन में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित संस्था को ब्लैकलिस्ट किया गया है। ऐसे में संचालकों की कथित गड़बड़ी का खामियाजा जरूरतमंद लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार शहर में ऐसी 8 रसोइयों को अप्रेल में ब्लैकलिस्ट किया गया था।

ये है हकीकत

समय : सुबह 11.15 बजे
स्थान : खानिया

अन्नपूर्णा रसोई पर ताला लगा मिला। रसोई कब से बंद है और दोबारा कब शुरू होगी, इसकी कोई सूचना भी नहीं थी। पास के एक व्यापारी ने बताया कि करीब दो माह से यह रसोई बंद है। लोग आते हैं, पूछताछ करते हैं और वापस लौट जाते हैं।

समय : दोपहर 12 बजे
स्थान : रामगढ़ मोड़

यहां भी अन्नपूर्णा रसोई के ताले लगे मिले। पास में रहने वाले व्यापारी अनिल शर्मा ने बताया कि रसोई करीब दो माह से बंद है। भोजन के लिए लोग आते हैं, लेकिन ताला देखकर लौट जाते हैं। लोग लगातार पूछताछ करते हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता।

समय : दोपहर 1 बजे
स्थान : रामगंज चौपड़

चौपड़ के खंदे में स्थित अन्नपूर्णा रसोई भी बंद मिली। गेट पर ताला लगा था। पास में फुटकर सामान बेचने वाली मीनाक्षी लोहार ने बताया कि यह रसोई करीब ढाई माह से बंद है। जब यह संचालित होती थी तब बड़ी संख्या में लोग यहां भोजन करने आते थे। सुबह-शाम लंबी कतारें लगती थीं। अब लोग आकर पूछते हैं कि रसोई कब खुलेगी।

दोपहर 1.30 बजे… न रोटी, न चावल
स्थान: ईदगाह

ईदगाह स्थित अन्नपूर्णा रसोई में दोपहर 1.30 बजे न रोटी उपलब्ध थी और न ही चावल। रसोई में मौजूद रामसिंह ने बताया कि उस दिन का भोजन समाप्त हो चुका है। भोजन करने वालों की झूठी प्लेटें भी केवल 11 ही मिलीं। इस पर रामसिंह ने कहा कि कई लोग भोजन पैक करवाकर ले जाते हैं। वहीं रसोई के बाहर अन्नपूर्णा रसोई का कोई बोर्ड या बैनर भी नहीं लगा मिला।

अधिकारी बोले

शहर में 63 अन्नपूर्णा रसोइयां संचालित हो रही हैं और इन पर हर वर्ष करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। दो-तीन रसोइयों का संचालन करने वाली संस्था को कूपन अधिक काटने के आरोप में ब्लैकलिस्ट किया गया है। उनकी जगह दूसरी संस्था को जिम्मेदारी दी जा रही है।

  • नरेन्द्र कुमार बंसल, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jun 2026 01:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 8 जगह अन्नपूर्णा रसोइयां बंद, जहां चल रहीं वहां भी समय से पहले हो रहा खाना खत्म

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Road Accident: ट्रेलर ने बाइक सवार मां-बेटे को कुचला, निकलकर सड़क पर गिरा महिला का दिल, 5 मिनट तक धड़कता रहा

Jaipur Road Accident-3
जयपुर

राजस्थान में अब बिना आवेदन अपने आप बनेगा मूल निवास प्रमाण पत्र, ई-मित्र और तहसील के चक्कर खत्म

Rajasthan Residence Certificate
जयपुर

Pachpadra Refinery Update: जुलाई में PM Modi कर सकते हैं उद्घाटन, इसी माह शुरू होगा पेट्रोल-डीजल उत्पादन

Pachpadra Refinery Inauguration
जयपुर

Jaipur: नींदड़ मोड़ पर सड़क हादसा, सीमेंट से भरे ट्रोले की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत

Harmada road accident
जयपुर

Rajasthan Weather : राजस्थान के 3 जिलों में ऑरेंज व 11 में येलो अलर्ट, 3 घंटे में बारिश और तेज हवा की संभावना

IMD Prediction Rajasthan 3 districts Orange alert 11 districts Yellow alert Monsoon Update
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.