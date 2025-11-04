Patrika LogoSwitch to English

अंता उपचुनाव: कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, 56 नेताओं की उतारी फौज; सचिन पायलट का करेंगे रोड शो

Anta By-election: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में सियासी पारा चढ़ गया है। यह सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Nov 04, 2025

Congress

पत्रिका फाइल फोटो

Anta By-election: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में सियासी पारा चढ़ गया है। यह सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी के मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के सामने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की मजबूत चुनौती है।

दरअसल, जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी ने प्रचार अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 56 नेताओं की फौज उतार दी है और उनकी जिम्मेदारी की विस्तृत सूची जारी कर दी है।

सचिन पायलट कल करेंगे रोड शो

कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट 5 नवंबर को अंता में मेगा रोड शो करने पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे अंता पहुंचने वाले पायलट के साथ पूर्व मंत्री प्रहलाद गुंजल, स्थानीय विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। यह रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरेगा, जहां हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जुटने की उम्मीद है।

इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टिकट राम, रामकेश मीणा, हेमराज मीणा सहित कई दिग्गज नेता अंता में डेरा डाल चुके हैं। डोटासरा ने तो लगातार तीन दिन तक गांव-गांव जनसंपर्क किया और स्थानीय मुद्दों पर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया।

56 नेताओं को सौंपी गांवों की कमान

कांग्रेस की रणनीति ग्रामीण वोट बैंक पर पूरी तरह केंद्रित है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर 56 चुनिंदा नेताओं को अंता विधानसभा के ग्रामीण इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक नेता को तीन-तीन गांवों का प्रभारी बनाया गया है। इन प्रभारियों का काम है कि वे अपने-अपने गांवों में घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में माहौल बनाएं।

यह टीम चुनावी मैनेजमेंट को भी मजबूत करेगी। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, वोटर स्लिप वितरण, पोलिंग बूथ पर निगरानी जैसे काम भी इन नेताओं के जिम्मे हैं।

अंता में असली लड़ाई तीन के बीच

अंता उपचुनाव में कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली टक्कर तीन उम्मीदवारों के बीच मानी जा रही है। बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर दांव लगाया है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया अनुभवी नेता हैं और पार्टी का पूरा समर्थन उनके साथ है। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी वे बागी तेवर के साथ मैदान में हैं। मीणा का प्रभाव खासकर मीणा बाहुल्य इलाकों में है, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है।

अंता उपचुनाव: BJP, कांग्रेस और नरेश मीणा के सामने क्या हैं चुनौतियां, क्या है तीनों की ताकत? पढ़ें पूरा विश्लेषण
बारां
Pramod bhaya, Morpal suman and Naresh Meena

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अंता उपचुनाव: कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, 56 नेताओं की उतारी फौज; सचिन पायलट का करेंगे रोड शो

