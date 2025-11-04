अंता उपचुनाव: कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, 56 नेताओं की उतारी फौज; सचिन पायलट का करेंगे रोड शो

अंता उपचुनाव में कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली टक्कर तीन उम्मीदवारों के बीच मानी जा रही है। बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर दांव लगाया है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया अनुभवी नेता हैं और पार्टी का पूरा समर्थन उनके साथ है। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी वे बागी तेवर के साथ मैदान में हैं। मीणा का प्रभाव खासकर मीणा बाहुल्य इलाकों में है, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है।