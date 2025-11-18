Jaipur: कोविड में धंधा बंद होने के बाद 12वीं पास युवक बना तस्कर, पुलिस से बचने के लिए नेपाली लड़की से की शादी, ऐसे आया पकड़ में

कार्रवाई में बाड़मेर के रामसर स्थित तला खारा निवासी 25 हजार के इनामी रामस्वरूप बिश्नोई को पकड़ा। उसने आठवीं तक गांव में और 12वीं तक गुजरात में पढ़ाई की थी। बाद में डीजे का काम करता था, लेकिन कोविड में धंधा बंद होने पर बाड़मेर के सिणधरी निवासी प्रवीण चौधरी के संपर्क में आकर मादक पदार्थ तस्करी में उतर गया। प्रवीण की गिरफ्तारी के बाद रामस्वरूप बचने के लिए गुजरात चला गया और दिखावे के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा। जबकि उसके परिचितों ने सड़क दुर्घटना में उसकी मौत की अफवाह फैला रखी थी। पुलिस की तलाश से बचने के लिए उसने नेपाली लड़की से शादी कर ली और घरवालों से दूरी बना ली। हाल ही एक नेपाली दंपति उसके घर आए और घूमने के लिए जैसलमेर-बाड़मेर भेजे गए, तब शक हुआ। जांच में स्पष्ट हुआ कि वे उसके सास-ससुर हैं। इसी सुराग से पुलिस ने उसे सूरत से गिरफ्तार किया।