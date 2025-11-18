Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: कोविड में धंधा बंद होने के बाद 12वीं पास युवक बना तस्कर, पुलिस से बचने के लिए नेपाली लड़की से की शादी, ऐसे आया पकड़ में

Rajasthan News: एएनटीएफ ने राजस्थान में एक ही दिन में 3 बड़ी कार्रवाई की जिसमें 50 हजार के इनामी दो तस्करों सहित कई आरोपियों को पकड़ा। साथ ही 2.50 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ भी जब्त किए।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 18, 2025

आरोपी (फोटो: पत्रिका)

ANTF Big Action: मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल (एएनटीएफ) ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक ही दिन में सूरत, सांचौर और जोधपुर में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की। इन अभियानों में 50 हजार के इनामी दो वांटेड तस्कर पकड़े गए और 2.50 करोड़ रुपए कीमत का मादक पदार्थ जब्त किया गया। इनमें से एक आरोपी नाइजीरिया के तस्करों से एमडी ड्रग और स्मैक मंगवाता था तथा हवाला के जरिए पैसों का लेन-देन करता था।

25 हजार का इनामी रामस्वरूप सूरत में दबोचा

कार्रवाई में बाड़मेर के रामसर स्थित तला खारा निवासी 25 हजार के इनामी रामस्वरूप बिश्नोई को पकड़ा। उसने आठवीं तक गांव में और 12वीं तक गुजरात में पढ़ाई की थी। बाद में डीजे का काम करता था, लेकिन कोविड में धंधा बंद होने पर बाड़मेर के सिणधरी निवासी प्रवीण चौधरी के संपर्क में आकर मादक पदार्थ तस्करी में उतर गया। प्रवीण की गिरफ्तारी के बाद रामस्वरूप बचने के लिए गुजरात चला गया और दिखावे के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा। जबकि उसके परिचितों ने सड़क दुर्घटना में उसकी मौत की अफवाह फैला रखी थी। पुलिस की तलाश से बचने के लिए उसने नेपाली लड़की से शादी कर ली और घरवालों से दूरी बना ली। हाल ही एक नेपाली दंपति उसके घर आए और घूमने के लिए जैसलमेर-बाड़मेर भेजे गए, तब शक हुआ। जांच में स्पष्ट हुआ कि वे उसके सास-ससुर हैं। इसी सुराग से पुलिस ने उसे सूरत से गिरफ्तार किया।

1.77 किलो एमडी और 763 ग्राम स्मैक बरामद

एएनटीएफ के IG विकास कुमार के निर्देशन में टीम ने जालोर के करड़ा स्थित सेडिया निवासी सुरेश कुमार बिश्नोई (30) को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 किलो 77 ग्राम एमडी और 763 ग्राम स्मैक मिली। आरोपी 10वीं फेल होने के बाद सूरत में एसी-फ्रिज रिपेयरिंग का काम करने लगा। पैसे नहीं मिलने पर पिता के साथ हीरा घिसाई का काम करने लगा।

यहां भी कमाई न होने पर चाचा बुद्धराम के संपर्क में आकर मादक पदार्थ एमडी व स्मैक की तस्करी शुरू की और बाद में सीधे नाइजीरियाई तस्करों से मादक पदार्थ मंगवाने लगा। आरोपी सुरेश कुमार तस्करी से मोटी कमाई करने लगा, जिसके बाद उसकी दिनचर्या में बड़ा बदलाव आ गया। मादक पदार्थों के कारण लोगों का जीवन प्रभावित होता देख उसका रिश्तेदार, जो उसे भाई जैसा मानता था, लगातार खफा रहने लगा। आरोप है कि इसी रिश्तेदार ने सुरेश कुमार की गतिविधियों की जानकारी जुटाई और पूरी जानकारी एएनटीएफ को दी।

25 हजार का इनामी महेश जोधपुर से पकड़ा

बाड़मेर के रामसर निवासी महेश गिरि गोस्वामी पर राजस्थान और गुजरात में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। वह शराब और मादक पदार्थ तस्करी के साथ हिंसा कर पैसे वसूलता था। पांचवीं के बाद पढ़ाई छोड़कर मुंबई में फर्नीचर और फिर राजकोट में टाइल फैक्टरी में काम किया। यहां उसकी पहचान चंदू जाट से हुई और वह उसके लिए ट्रक चलाने लगा। हरियाणा से अवैध शराब भरकर बिहार सप्लाई करता था और एक फेरे के 30 हजार रुपए लेता था। राजगढ़ में पकड़ा गया और जेल गया। बाद में गुजरात में जीरा मंडी में मजदूरी करने लगा, जहां चिराग भाई बणिया से संपर्क हुआ और उसके लिए शराब सप्लाई करने लगा। आरोपी सोलर प्लेट जोधपुर ले जा रहा था, तभी महिला मित्र से मिलने रुका। उसकी लोकेशन मिलते ही पकड़ लिया गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं लेनी होगी विभागीय एनओसी
भरतपुर
Rajasthan government employees get big relief now they will not have to take departmental NOC

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 09:02 am

Published on:

18 Nov 2025 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: कोविड में धंधा बंद होने के बाद 12वीं पास युवक बना तस्कर, पुलिस से बचने के लिए नेपाली लड़की से की शादी, ऐसे आया पकड़ में

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: घर में घुसी डेढ़ साल की मादा लेपर्ड पर लोगों ने बरसाए डंडे, पहाड़ी पर मिला शव, ये बोले गुस्साए वन्यजीव प्रेमी

जयपुर

जयपुर शहर की 9 खास और अनसुनी बातें; ‘सवाया’ प्रतिष्ठा के लिए आठ की जगह नौ चौकड़ियों में गढ़ा गया अपना जयपुर

जयपुर

Patrika National Book Fair : हिंदी के चर्चित लेखकों की किताबों की मची धूम, सेल्फी कल्चर ने बढ़ाई रौनक

Patrika National Book Fair Hindi Renowned Famous Authors Book create a buzz Selfie culture has increased charm
जयपुर

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब

Supreme Court issues notice to Rajasthan government on anti-conversion law Notice issued reply sought within four weeks
जयपुर

Jaipur News: खातीपुरा स्टेशन पर 12 घंटे खुलेगा रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर, 24 घंटे जनरल टिकट की सुविधा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.