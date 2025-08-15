जयपुर में शोर से मिलेगी मुक्ति! मृदुल-वर्णाली की एंटी-नॉइज डिवाइस…तेज हॉर्न बजते ही ऑटोमैटिक कटेगा चालान



यह पेटेंट मिलने से न केवल दोनों युवा वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा है, बल्कि यह भारत में नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक मिसाल भी बन गया है। अब उम्मीद है कि यह डिवाइस सड़कों पर शोर-शराबे को कम करके लोगों को शांत और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा।