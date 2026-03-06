UPSC Topper Anuj Agnihotri: अनुज अग्निहोत्री से इंटरव्यू में पूछे गए थे ये सवाल, बताया सफलता का मंत्र

UPSC Topper Anuj Agnihotri: जयपुर। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में राजस्थान के रावतभाटा निवासी डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। परिणाम घोषित होते ही उनके घर और क्षेत्र में खुशी का माहौल बन है।