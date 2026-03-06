6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

UPSC Topper Anuj Agnihotri: अनुज अग्निहोत्री से इंटरव्यू में पूछे गए थे ये सवाल, बताया सफलता का मंत्र

UPSC Topper Anuj Agnihotri: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में राजस्थान के रावतभाटा निवासी डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Mar 06, 2026

UPSC Topper Anuj Agnihotri: फोटो पत्रिका

UPSC Topper Anuj Agnihotri: जयपुर। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में राजस्थान के रावतभाटा निवासी डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। परिणाम घोषित होते ही उनके घर और क्षेत्र में खुशी का माहौल बन है।

अनुज अग्निहोत्री ने क्या बताया सफलता का मंत्र

अनुज अग्निहोत्री ने अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने अन्य अभ्यर्थियों को संदेश देते हुए कहा कि अपना मोटिवेशन बनाए रखें और लगातार मेहनत करते रहें, किसी न किसी रूप में सफलता जरूर मिलती है।

उन्होंने बताया कि यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान उनसे किसी गाने के बारे में पूछा जाता तो इसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने बताया कि मैंने 'मुझको भी तो लिफ्ट करा दे' गाना सोच रखा था।

इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे

अनुज अग्निहोत्री का शैक्षणिक बैकग्राउंड मेडिकल साइंस का रहा है। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के दौरान उनसे मेडिकल साइंस से जुड़े कई सवाल पूछे गए। इंटरव्यू बोर्ड ने उनसे राजस्थान के इतिहास से जुड़े सवाल भी किए।

इसमें मीराबाई से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि उनके गुरु कौन थे। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास को प्रसिद्ध करने वाले इतिहासकार के बारे में पूछा गया था।

सीएम भजनलाल ने टॉपर अनुज अग्निहोत्री को बधाई

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अनुज अग्निहोत्री को बधाई दी। उन्होंने लिखा की UPSC सिविल सेवा परीक्षा-2025 में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले राजस्थान के सपूत अनुज अग्निहोत्री को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।

आपकी यह अभूतपूर्व उपलब्धि राज्य के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगी। परीक्षा में सफल हुए सभी अन्य अभ्यर्थियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं! मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा से 'राष्ट्र सेवा' का संकल्प सिद्ध करेंगे।

ये भी पढ़ें

UPSC Result 2025: राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने AIR 1 लाकर रचा इतिहास, Good News मिलते ही क्या दी पहली प्रतिक्रिया?
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 05:19 pm

Published on:

06 Mar 2026 05:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / UPSC Topper Anuj Agnihotri: अनुज अग्निहोत्री से इंटरव्यू में पूछे गए थे ये सवाल, बताया सफलता का मंत्र

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

UPSC AIR 1st Rank : राजस्थान के 'अनुज' ने दोहराया IAS टीना डाबी का इतिहास, पूरे देश को चौंकाया

जयपुर

जयपुर में बड़ा हादसा, जुमे की नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की दीवार, सामने आई ये बड़ी वजह 

जयपुर

राजस्थान में मंदिरों की व्यवस्था भगवान भरोसे, देवस्थान विभाग में 52 प्रतिशत पद खाली; 16 साल से कैडर रिव्यू नहीं

Anand Krishna Bihari Temple
जयपुर

आपकी बात: गर्मी में पेयजल समस्या से निपटने के लिए क्या विशेष प्रयास होने चाहिए?

ओपिनियन

Rajasthan Heat Wave: राजस्थान में अगले सप्ताह कैसा रहेगा तापमान, मौसम विभाग ने जारी​ किया पूर्वानुमान

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.