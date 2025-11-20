Rajasthan: 15,600 करोड़ रुपए से स्थापित होंगी सोलर और थर्मल पावर परियोजनाएं, इन 2 कॉलेजों के बदलेंगे नाम

सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बीकानेर जिले की पूगल तहसील के ग्राम करणीसर, भाटियान में 161.45 हेक्टेयर भूमि एवं चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील के ग्राम खरनाई में 356.25 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय किया गया है। पावरग्रिड बाड़मेर-1 ट्रांसमिशन लि. को 765 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरू में 70.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी।