भजनलाल सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, फसल के नुकसान पर कृषि आदान-अनुदान स्वीकृत

अतिवृष्टि से 33 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान होने पर 6 जिलों की 43 तहसीलों के 3777 गांव गिरदावरी के आधार पर आपदा प्रभावित घोषित किए गए हैं। इन 3777 गांवों में लगभग 7.63 लाख किसानों को आपदा राहत कोष से कृषि आदान अनुदान वितरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।