भजनलाल सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, फसल के नुकसान पर कृषि आदान-अनुदान स्वीकृत

भजनलाल सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। खरीफ फसल वर्ष 2025 के दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित 7.63 लाख किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया है।

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 01, 2025

CM Bhajan Lal

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

जयपुर। भजनलाल सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। खरीफ फसल वर्ष 2025 के दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित 7.63 लाख किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया है।

अतिवृष्टि से 33 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान होने पर 6 जिलों की 43 तहसीलों के 3777 गांव गिरदावरी के आधार पर आपदा प्रभावित घोषित किए गए हैं। इन 3777 गांवों में लगभग 7.63 लाख किसानों को आपदा राहत कोष से कृषि आदान अनुदान वितरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन 3777 गांवों में झालावाड़ के 1597, धौलपुर के 42, बूंदी के 534, भरतपुर के 349, डीग के 58 और टोंक के 1197 गांव शामिल है। शेष जिलों में फसल नुकसान की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

