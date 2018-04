जयपुर ।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मंगलवार को भारत बन्द ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुश्तैद हो गया है। राजधानी में संवेदनशीलता को देखते हुए सोमवार रात साढ़े 9 बजे से 24 घंटों के लिए मोबाइल सेवा बंद करने के साथ ही धारा-144 लागू कर दी गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने भी लोगों से शांति कायम रखने की अपील की है।

गहलोत ने किया ट्वीट

इसी बीच राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का भी बयान आया है उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए सभी लोगों से शान्ति कायम करने की है।

गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है "कल के भारत बंद विरोध के आगे, मैं शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी को अपील करता हूं और लोग भारत बंद की किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है।"

Ahead of tomorrow’s #BharatBandh protest, I appeal to all to maintain peace and harmony and not to pay heed to rumours…. Violence has no place in democracy.

#Peace and #Harmony have been embodied in the soul of this country and the responsibility to uphold it lies with us all.

What has happened on 2nd April 2018 during the #BharatBandh protest was very unfortunate. It is very dangerous for the social fabric of this country.