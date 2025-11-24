अस्थमा और संविधान पर किया जागरूक, महिलाओं के स्वास्थ्य पर सांगानेर में हुई परिचर्चा

जयपुर। वूमेंस एंपावरमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी ने सांगानेर में स्वास्थ्य एवं संविधान पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराकर सशक्त बनाना था।परिचर्चा में डॉ. रोहन तांबी ने अस्थमा रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस बीमारी से पहले की समस्याओं और बचाव के उपायों पर भी प्रकाश डाला। वरिष्ठ नागरिक डॉ. राजेंद्र कुमार ने महिलाओं को संविधान के बारे में जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराया।