फर्जीवाड़ा: जयपुर में बन रही थी स्लीपर बस, बगैर भौतिक सत्यापन पंजीयन हो गया असम में, RTO ने दर्ज कराई FIR, फंसा मालिक और वहां के अधिकारी

स्लीपर बसों का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। अधिकांश स्लीपर बसें असम व अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड है। लेकिन दौड़ राजस्थान में रही है। आरटीओ की जांच कार्रवाई में स्लीपर बसों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की ओर से गलता गेट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमें बताया है कि 18 अक्टूबर को दिल्ली रोड़ पर खोल के हनुमान जी चौराहे पर विजय लक्ष्मी बॉडी बिल्डिंग पर परिवहन निरीक्षक हरिसिंह मीणा ने जांच की। जैसलमेर हादसे के बाद यह निरीक्षण किया गया था। इस दौरान मौके पर चार वाहनों की बॉडी बन रही थी।