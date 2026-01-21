आयुष चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के अहम निर्देश

बुधवार को शासन सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि आयुष विभाग के माध्यम से प्रदेशभर में आमजन को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी आयुष चिकित्सालयों की मासिक रिपोर्ट समय पर दी जाए, जिसमें वहां दी जा रही सेवाओं का पूरा विवरण हो।