बैडमिंटन: जापान ओपन में खिताबी सूखा समाप्त करना चाहेंगी सिंधु

इंडोनेशिया ओपन ( Indonesia Open ) के फाइनल ( final ) में साल का अपना पहला खिताब जीतने ( First title of the season )से चूकने वाली भारत की स्टार महिला बैडमिंटन ( Women Badminton) खिलाड़ी पीवी सिंधु ( p v sindhu ) मंगलवार से यहां शुरू हो रहे जापान ओपन बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर सुपर 750 टूर्नामेंट में खिताबी सूखे को समाप्त करना चाहेगी। ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधु को रविवार को ही इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची के हाथों 15-21, 16-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।