बरकत नगर बाजार : ग्राहक गाड़ियों की पार्किंग के लिए तरसते, सड़क किनारे खड़ी करने पर चालान

Barkat Nagar Market : राजधानी का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बरकत नगर बाजार इन दिनों अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। टोंक फाटक से लेकर महेश नगर फाटक तक फैले इस मार्केट में करीब 700 से ज्यादा दुकानें संचालित हो रही हैं। कपड़ों, साड़ियों और बुक्स की दुकानों की भरमार वाले इस इलाके में रोजाना हजारों की संख्या में खरीदार पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव ने व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को परेशान कर रखा है। यहां पर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की सामने आ रही है। इसके अलावा टॉयलेट, यातायात जाम व अन्य समस्याएं है।