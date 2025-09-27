Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

बरकत नगर बाजार : ग्राहक गाड़ियों की पार्किंग के लिए तरसते, सड़क किनारे खड़ी करने पर चालान

Barkat Nagar : राजधानी का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बरकत नगर बाजार इन दिनों अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 27, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

Barkat Nagar Market : राजधानी का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बरकत नगर बाजार इन दिनों अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। टोंक फाटक से लेकर महेश नगर फाटक तक फैले इस मार्केट में करीब 700 से ज्यादा दुकानें संचालित हो रही हैं। कपड़ों, साड़ियों और बुक्स की दुकानों की भरमार वाले इस इलाके में रोजाना हजारों की संख्या में खरीदार पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव ने व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को परेशान कर रखा है। यहां पर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की सामने आ रही है। इसके अलावा टॉयलेट, यातायात जाम व अन्य समस्याएं है।

सादा वर्दी में पुलिसकर्मी कर देते है चालान…

व्यापारियों का कहना है कि बाजार में समुचित पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण खरीदार अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी करने को मजबूर होते हैं। मुश्किल से पांच-दस मिनट के लिए दुकान पर आने वाले ग्राहक भी चालान की मार से नहीं बच पाते। सादा वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी बाहर खड़ी गाड़ियों की तस्वीर खींचकर चालान बना देते हैं।

पुलिस की हठधर्मिता, कारोबार पर असर..

व्यापारियों का कहना है कि इस मुद्दे पर कई बार पुलिस अधिकारियों से चर्चा की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। पुलिस अपनी हठधर्मिता दिखा रही है। जिसके कारण ग्राहक दूसरे बाजारों की ओर से रूख करने लगे है। जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है।

इतना बड़ा बाजार, लेकिन टॉयलेट तक नहीं…

दूसरी बड़ी दिक्कत टॉयलेट सुविधा का अभाव है। पूरे बरकत नगर बाजार में सार्वजनिक शौचालय का कोई इंतजाम नहीं है। नतीजतन, खरीदारी करने आने वाले छात्र-छात्राओं और अन्य लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। व्यापारी संघ का कहना है कि नगर निगम और प्रशासन को इस ओर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से बाजार की छवि को प्रभावित कर रहा है।

युवक दौड़ाते है स्पीड में बाइकें…

व्यापारियों ने तेज रफ्तार बाइकर्स को लेकर भी चिंता जाहिर की है। चूंकि यह इलाका छात्र बहुल क्षेत्र है, इसलिए अक्सर युवा स्पोर्ट्स बाइक लेकर बाजार में तेज गति से दौड़ लगाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि कई बार इस तरह की हरकत से पैदल चलने वाले लोग और खरीदार बाल-बाल बचे हैं। व्यापारी बार-बार चेतावनी देते हैं, लेकिन बाइकर्स चंद सेकंड में आंखों से ओझल हो जाते हैं। यह स्थिति किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है।

शाम पांच बजे बाद जाम…

व्यापारियों का कहना है कि यह शहर का प्रमुख बाजार है। शाम पांच बजे बाद से रात तक बाजार में यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में रात तक वाहन रेंग रेंगकर चलते है। जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इनका कहना है…

बरकत नगर जैसे बड़े बाजार में समुचित पार्किंग स्थल विकसित किए जाएं। सार्वजनिक टॉयलेट का निर्माण कराया जाए और तेज गति से वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरती जाए। अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ग्राहक यहां से दूरी बनाने लगेंगे, जिससे शहर का यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र धीरे-धीरे अपनी चमक खो देगा।

बाबूलाल शर्मा
अध्यक्ष, व्यापार मंडल, बरकत नगर

बरकत नगर बाजार के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहें है। जिसका सबसे बड़ा कारण पार्किंग है। अगर पार्किंग की समस्या का समाधान हो जाए तो बाजार के हालात सुधर जाएंगे। शाम के बाद में तो यहां जाम लगा रहता है।

मोंटी सिंह जाट
व्यापारी, बरकत नगर

