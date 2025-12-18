18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

इन दवाओं से रहें सावधान..जांच में निकली घटिया

16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जांच के लिए भेजे गए दवा सैंपलों की रिपोर्ट जारी करते हुए छह दवाओं को अमानक घोषित किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Dec 18, 2025

Rajasthan Flags Fake Medicine Again

नकली दवा का खुलासा (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जांच के लिए भेजे गए दवा सैंपलों की रिपोर्ट जारी करते हुए छह दवाओं को अमानक घोषित किया है। इनमें एलर्जी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और संक्रमण में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। सभी औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन दवाओं का स्टॉक तत्काल बाजार से हटाया जाए, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन सभी दवाओं को बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

1. लेवोसेटिरिज़िनडाइहाइड्रोक्लोराइड टैबलेट (विनसेट-एल)

बैच नंबर : वायएलटी-25028

निर्माता : एम-एस वाईएल फार्मा, प्लॉट नं. 9(एच)1, गांव-काठा, तहसील-बद्दी, जिला-सोलन (हिमाचल प्रदेश)

2. वोग्लिबोज़ टैबलेट आईपी 0.3 मि.ग्रा. (डुलकोवोग-03)

बैच नंबर : एलसी 25D111ए

निर्माता : एम-एस लाइफकेयर न्यूरो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश

3. ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट आईपी 200 मि.ग्रा. (ओफविन-200)

बैच नंबर : वायएलटी-25025

निर्माता : एम-एस वाईएल फार्मा, हिमाचल प्रदेश

4. टेल्मिसार्टन एवं एम्लोडिपिन टैबलेट IP (टेलपिन-A)

बैच नंबर : एलएलएस-241413

एम-एस मास्कोन लाइफ साइंसेज हरिद्वार

5. सेफिक्सीम ओरल सस्पेंशन आईपी

बैच नंबर : DS250075 |

निर्माता : एम-एस एग्रोनरेमेडीज प्रा. लि., सर्वेरखेड़ा, मुरादाबाद रोड, काशीपुर उत्तराखंड |

6. डिस्पोजेबल लेटेक्स सर्जिकल ग्लव्स

बैच नंबर : 0725107 |

निर्माता : एम/एसस्वेयर हेल्थकेयर प्रा. लि., धौलपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 05:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / इन दवाओं से रहें सावधान..जांच में निकली घटिया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर के विकास को रफ्तार: PWC बैठक में 65 करोड़ के कार्यों को मंजूरी

जयपुर

IPL Auction: आईपीएल में तहलका मचाने आ रहा यह राजस्थानी बॉलर, 150 KMPH की रफ्तार से फेंकता है गेंद

जयपुर

JDA का बड़ा एक्शन: झालाना संस्थानिक क्षेत्र में 1200 वर्गगज सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त

जयपुर

जाली नोट फैक्ट्री का पर्दाफाश, यूपी से सरगना गिरफ्तार

जयपुर

भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा आसरा नौकरशाही

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.