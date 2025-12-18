इन दवाओं से रहें सावधान..जांच में निकली घटिया

नकली दवा का खुलासा (पत्रिका फाइल फोटो)
जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जांच के लिए भेजे गए दवा सैंपलों की रिपोर्ट जारी करते हुए छह दवाओं को अमानक घोषित किया है। इनमें एलर्जी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और संक्रमण में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। सभी औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन दवाओं का स्टॉक तत्काल बाजार से हटाया जाए, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन सभी दवाओं को बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
1. लेवोसेटिरिज़िनडाइहाइड्रोक्लोराइड टैबलेट (विनसेट-एल)
बैच नंबर : वायएलटी-25028
निर्माता : एम-एस वाईएल फार्मा, प्लॉट नं. 9(एच)1, गांव-काठा, तहसील-बद्दी, जिला-सोलन (हिमाचल प्रदेश)
2. वोग्लिबोज़ टैबलेट आईपी 0.3 मि.ग्रा. (डुलकोवोग-03)
बैच नंबर : एलसी 25D111ए
निर्माता : एम-एस लाइफकेयर न्यूरो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश
3. ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट आईपी 200 मि.ग्रा. (ओफविन-200)
बैच नंबर : वायएलटी-25025
निर्माता : एम-एस वाईएल फार्मा, हिमाचल प्रदेश
4. टेल्मिसार्टन एवं एम्लोडिपिन टैबलेट IP (टेलपिन-A)
बैच नंबर : एलएलएस-241413
एम-एस मास्कोन लाइफ साइंसेज हरिद्वार
5. सेफिक्सीम ओरल सस्पेंशन आईपी
बैच नंबर : DS250075 |
निर्माता : एम-एस एग्रोनरेमेडीज प्रा. लि., सर्वेरखेड़ा, मुरादाबाद रोड, काशीपुर उत्तराखंड |
6. डिस्पोजेबल लेटेक्स सर्जिकल ग्लव्स
बैच नंबर : 0725107 |
निर्माता : एम/एसस्वेयर हेल्थकेयर प्रा. लि., धौलपुर
