4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

District Judge Transfer : भंवरलाल बुगालिया जयपुर जिला क्षेत्र के नए डीजे, राजस्थान में जिला जज कैडर के 14 अन्य अफसरों के तबादले

District Judge Transfer : जयपुर जिला क्षेत्र के नए डीजे भंवरलाल बुगालिया नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही राजस्थान में 14 अन्य जिला जज कैडर के अफसरों के तबादले किए गए हैं। वहीं तीन न्यायिक अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) में रखा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 04, 2025

Bhanwarlal Bugalia Jaipur district area New DJ 14 other District Judge cadre officers transferred in Rajasthan

भंवरलाल बुगालिया जयपुर जिला क्षेत्र के नए डीजे। फोटो पत्रिका

District Judge Transfer : राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जज कैडर के 15 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया, वहीं तीन न्यायिक अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) रखा गया है। भंवरलाल बुगालिया को जयपुर जिला क्षेत्र का जिला एवं सत्र न्यायाधीश लगाया।

आदेश के अनुसार भंवरलाल बुगालिया को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जयपुर जिला), अजीत कुमार हिंगड को जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र स्थित बम लास्ट प्रकरणों के विचारण की विशेष कोर्ट में पीठासीन अधिकारी, अश्वनी विज को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीकानेर, दिनेश कुमार गुप्ता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-जालोर, हारुन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-यावर, रवींद्र कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-श्रीगंगानगर, संजीव मोंगा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर, केशव कौशिक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दौसा के पद पर लगाया गया है।

बलजीत सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भरतपुर पर मिली नियुक्ति

आदेश के अनुसार अल्का शर्मा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजसमंद, सोनिका पुरोहित को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चूरू, मानसिंह चूंडावत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चित्तौड़गढ़, दीक्षा को स्पेशल पॉसो कोर्ट संख्या-2, जयपुर महानगर प्रथम, पुरुषोत्तम लाल सैनी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नाथद्वारा तथा बलजीत सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भरतपुर के पद पर लगाया गया है।

प्रवीण कुमार मिश्रा हाईकोर्ट, जयपुर पीठ में रजिस्ट्रार

एक अन्य आदेश के अनुसार प्रवीण कुमार मिश्रा को हाईकोर्ट, जयपुर पीठ में रजिस्ट्रार (वर्गीकरण प्रथम) नियुक्त किया है। विशाल भार्गव, अभय जैन व भावना भार्गव को एपीओ रखा है।

पहले खैरथल में डीजे थे

जयपुर जिला क्षेत्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश लगाए गए बी.एल. बुगालिया इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खैरथल के पद पर कार्यरत थे। बुगालिया को यहां लगाने से जयपुर जिला न्यायालय की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।

ये भी पढ़ें

Assistant Professor Recruitment Exam : राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, RPSC पर की सख्त टिप्पणी
जयपुर
Rajasthan High Court stays college education assistant professor recruitment exam makes strong remarks on RPSC

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / District Judge Transfer : भंवरलाल बुगालिया जयपुर जिला क्षेत्र के नए डीजे, राजस्थान में जिला जज कैडर के 14 अन्य अफसरों के तबादले

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – मनमानी की उड़ानें

Gulab Kothari
ओपिनियन

प्रवासी राजस्थानी दिवस में 33 विशिष्ट मेहमान होंगे राजकीय अतिथि, जानिए इनके नाम

Pravasi Rajasthani Divas 33 special guests will be state guests know their names
जयपुर

Jaipur: कैटरिंग की आड़ में ‘गुरु’ चला रहा था नकली नोट; फर्जी पट्टे-मुहर और राजस्थान पुलिस की वर्दी देखकर पुलिस हैरान

जयपुर

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 58981 उम्मीदवारों हुए चयनित, ऐसे चेक करें रिजल्ट

Patwari-Bharti-Result
जयपुर

Cabinet Meeting: भजनलाल सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसले और 3 नीतियां मंजूर, जो हर राजस्थानी को जानना जरूरी

Rajasthan Cabinet Meeting
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.