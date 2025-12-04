District Judge Transfer : भंवरलाल बुगालिया जयपुर जिला क्षेत्र के नए डीजे, राजस्थान में जिला जज कैडर के 14 अन्य अफसरों के तबादले

आदेश के अनुसार भंवरलाल बुगालिया को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जयपुर जिला), अजीत कुमार हिंगड को जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र स्थित बम लास्ट प्रकरणों के विचारण की विशेष कोर्ट में पीठासीन अधिकारी, अश्वनी विज को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीकानेर, दिनेश कुमार गुप्ता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-जालोर, हारुन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-यावर, रवींद्र कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-श्रीगंगानगर, संजीव मोंगा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर, केशव कौशिक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दौसा के पद पर लगाया गया है।