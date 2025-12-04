District Judge Transfer : भंवरलाल बुगालिया जयपुर जिला क्षेत्र के नए डीजे, राजस्थान में जिला जज कैडर के 14 अन्य अफसरों के तबादले

भंवरलाल बुगालिया जयपुर जिला क्षेत्र के नए डीजे। फोटो पत्रिका
District Judge Transfer : राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जज कैडर के 15 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया, वहीं तीन न्यायिक अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) रखा गया है। भंवरलाल बुगालिया को जयपुर जिला क्षेत्र का जिला एवं सत्र न्यायाधीश लगाया।
आदेश के अनुसार भंवरलाल बुगालिया को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जयपुर जिला), अजीत कुमार हिंगड को जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र स्थित बम लास्ट प्रकरणों के विचारण की विशेष कोर्ट में पीठासीन अधिकारी, अश्वनी विज को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीकानेर, दिनेश कुमार गुप्ता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-जालोर, हारुन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-यावर, रवींद्र कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-श्रीगंगानगर, संजीव मोंगा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर, केशव कौशिक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दौसा के पद पर लगाया गया है।
आदेश के अनुसार अल्का शर्मा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजसमंद, सोनिका पुरोहित को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चूरू, मानसिंह चूंडावत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चित्तौड़गढ़, दीक्षा को स्पेशल पॉसो कोर्ट संख्या-2, जयपुर महानगर प्रथम, पुरुषोत्तम लाल सैनी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नाथद्वारा तथा बलजीत सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भरतपुर के पद पर लगाया गया है।
एक अन्य आदेश के अनुसार प्रवीण कुमार मिश्रा को हाईकोर्ट, जयपुर पीठ में रजिस्ट्रार (वर्गीकरण प्रथम) नियुक्त किया है। विशाल भार्गव, अभय जैन व भावना भार्गव को एपीओ रखा है।
जयपुर जिला क्षेत्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश लगाए गए बी.एल. बुगालिया इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खैरथल के पद पर कार्यरत थे। बुगालिया को यहां लगाने से जयपुर जिला न्यायालय की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग