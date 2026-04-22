बहुध्रुवीय विश्व में भारत की संतुलित कूटनीति ‘रेलोस’

यहां यह महत्वपूर्ण है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 68.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तो को और अधिक मजबूती प्रदान करता है और वह भी उस वक्त जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश चीन जैसे देशों के साथ मल्टी फ्रंट सीमा तनावों के बीच से गुजर रहा है। हालांकि इसमें व्यापार असंतुलन (आयात 63.84 बिलियन बनाम निर्यात 4.88 बिलियन डॉलर) एक बड़ी चुनौती भी है, जो वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक निर्भरता को रणनीतिक मजबूती में बदल देती हैं। इस संधि के बाद भारत रूसी आर्कटिक बंदरगाहों का उपयोग ईंधन भरने और मरम्मत के लिए कर सकेगा। रूस के 'आइसब्रेकर' जहाजों की मदद से भारत उत्तरी समुद्री मार्ग तक अपनी सामरिक पहुंच भी बना सकता है, जो भविष्य के वैश्विक व्यापार का मुख्य केंद्र बनने वाला है। इसके अतिरिक्त जहां एक ओर भारत ने अमरीका के साथ लेमोआ समझौता किया है, वहीं रूस के साथ रेलोस कर भारत ने संतुलित शक्ति प्रदर्शन किया है ठीक उसी प्रकार जैसे अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ करता है। यह स्पष्ट करता है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। रूस-चीन धुरी पर अंकुश यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता भारत के लिए चिंता का विषय रही है। भारत ने इस समझौते के जरिए रूस को यह संदेश दिया है कि रक्षा और रणनीतिक मामलों में भारत अब भी रूस का अपरिहार्य साझेदार है, जिससे रूस को चीन के प्रभाव से संतुलित रहने में मदद मिलेगी। वैश्विक मंच और एशिया महाद्वीप में रूस भी चाहेगा कि उसकी शक्तिशाली पोजिशन चीन की तुलना में हमेशा अमरीका के बाद नंबर दो पर ही रहे न कि चीन के बाद तीसरे नंबर पर। सनद रहे कि भारत और रूस का आपस में कोई सीमा विवाद और कॉम्पिटिशन नहीं है, जबकि चीन-रूस का आपस में सीमा विवाद भी रहा है और कॉम्पिटिशन भी। भारत इसका फायदा उठा सकता है।

