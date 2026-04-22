राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में बार संघ चुनाव रद्द, अनियमितता के बाद चुनाव समित ने लिया फैसला

इस घटनाक्रम पर पूर्व न्यायाधीश वी.एस. दवे ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और चुनाव रद्द किए जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे "प्रक्रिया की बड़ी नाकामी" बताया। न्यायमूर्ति दवे ने कहा कि, "हम जैसे कई वरिष्ठ लोग लंबे समय तक लाइन में खड़े होकर मतदान करने पहुंचे, लेकिन बाद में पता चला कि चुनाव ही रद्द कर दिए गए। यह बेहद निराशाजनक है।"