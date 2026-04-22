धरा बचाने की मजबूत कड़ी भारतीय नारी

देशभर में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) इस परिवर्तन के अग्रदूत बने हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमंस एसोसिएशन, जिसका मुख्य केंद्र अहमदाबाद (गुजरात) है, से जुड़ी महिलाओं ने हस्तशिल्प, कपड़ा और टिकाऊ उत्पादों के माध्यम से न केवल प्लास्टिक के विकल्प विकसित किए हैं, बल्कि लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया है। इसी प्रकार, केरल के कोवलम में महिला समूहों ने कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाकर यह दिखाया है कि अपशिष्ट भी संसाधन बन सकता है। वहीं स्वच्छ(एसडब्ल्यूएसीएच), पुणे (महाराष्ट्र) का सशक्त मॉडल है, जहां हजारों महिलाएं प्रतिदिन शहर के कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन कर पुनर्चक्रित करती हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उन्हें सम्मानजनक आजीविका भी प्राप्त होती है। पूर्वोत्तर भारत में भी महिलाएं सतत विकास की अग्रिम पंक्ति में हैं। माजुली द्वीप (असम) जैसे क्षेत्रों में महिलाएं इको-टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। मेघालय के कई ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की ओर से संचालित होम-स्टे और सामुदायिक पर्यटन मॉडल यह सिद्ध करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ-साथ चल सकते हैं। ग्रामीण भारत में यह परंपरा और भी गहरी है। गांवों में महिलाएं वर्षों से जैविक कचरे से खाद बनाती आई हैं, जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को अपनाती रही हैं और संसाधनों का अत्यंत विवेकपूर्ण उपयोग करती हैं। वडोदरा (गुजरात) में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की ओर से गीले कचरे को खाद में बदलने की पहल यह दर्शाती है कि स्थानीय स्तर पर किए गए छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।

