Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल केस में बड़ा फैसला; हाईकोर्ट ने CBSE के आदेश पर लगाई रोक, 5,00000 जमा करने के आदेश

राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा (9) की संदिग्ध मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। अमायरा की मौत के बाद स्कूल की मान्यता रद्द करने और संबंधित स्कूल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की परिजनों ने मांग की थी। अमायरा की मां का कहना है, नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। मेरी बच्ची बहुत खुश रहती थी, मैं सभी माता-पिता से हाथ जोड़कर कहती हूं कि मेरी बेटी को अपनी समझें और न्याय के लिए साथ दें, जिस स्कूल में मेरी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इस पर सीबीएसई ने स्कूल की सेकेंडरी की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए थे।