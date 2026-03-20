जड़ों से जुड़ाव : सोड़ा की माटी को विकास से संवार गए कुलिशजी, बदल दी तस्वीर

मेरी जन्मभूमि से आने वाले हर व्यक्ति के पैरों की माटी से मेरा घर पवित्र होता है। अपनी जन्मस्थली टोंक के मालपुरा स्थित गांव सोडा के लोगों के प्रति श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी के ऐसे ही भाव थे। बचपन में सोडा से जयपुर आने के बाद भी कुलिश जी का अपनी जड़ों से जुड़ाव अनवरत रहा। हर समस्या को समाधान के पड़ाव तक पहुंचाना उनके व्यक्त्तिव में था, जन्मस्थली के लोगों की परेशानी पता चलने के बाद वे प्राथमिकता से निदान करवाते थे। सोडा के विकास के लिए उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए। ग्रामीण बताते हैं कि कुलिश जी जब गांव आते थे तो लोगों से उनकी जरूरतें और समस्याएं समझते थे और समाधान करवाते थे।