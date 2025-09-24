Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

आ गई बड़ी खुशखबरी: 14 करोड़ की लागत से जल महल के सामने खुलेगा ओपन रेस्टोरेंट, जानें कब तक होगा शुरू?

New Open Restaurant In Jaipur: परशुरामद्वारा प्रोजेक्ट पर केन्द्र की स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट स्कीम के तहत पर्यटन निगम इस प्रोजेक्ट पर 14 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 24, 2025

फोटो: पत्रिका

Tourism Department Good News: जयपुर के जल महल के सामने स्थित परशुरामद्वारा में अगले साल अप्रेल माह से पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। पर्यटक यहां ओपन रेस्टोरेंट में बैठकर सुबह-शाम जल महल का मनमोहक नजारा देख सकेंगे। यह रेस्टोरेंट परशुरामद्वारा के मुख्य द्वार के ऊपर बनाया जा रहा है, जहां चाय-कॉफी की चुस्कियों के साथ पर्यटन का आनंद मिलेगा। इस नवाचार को केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की विजिट टू री-विजिट स्कीम के तहत नवाचार माना जा रहा है।

जोरावर सिंह गेट से आमेर तक होगा सौंदर्यीकरण

केन्द्र की स्कीम के तहत ही जोरावर सिंह गेट से आमेर तक के रास्ते का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आमेर तक सडक के दोनों ओर राजस्थानी विरासत की छटा दिखेगी। पर्यटक जोरावर सिंह गेट से जल महल तक नाइट बाजार जैसा लुत्फ भी उठा सकेंगे। वहीं आमेर में भी इसी स्कीम के तहत कई तरह के विकास कार्य कराए जाएंगे।

अप्रेल से शुरू होगा ओपन रेस्टोरेंट

पर्यटन निगम के अधिकारियों के अनुसार इस प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और फर्म को कार्यादेश जारी कर दिया है। फर्म दिवाली के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगी और मार्च तक ओपन रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया का काम पूरा करेगी। इसके बाद अप्रेल से पर्यटकों के लिए इस रेस्टोरेंट व कैफेटेरिया को खोला जाएगा।

बढ़ेगा री-विजिट टूरिज्म

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के स्मारकों पर पर्यटकों के री-विजिट का ट्रेंड तेजी से घट रहा है। ऐसे में ओपन रेस्टोरेंट जैसे नवाचार किए जा रहे हैं जिससे पर्यटक देश के प्रमुख स्मारकों पर एक बार नहीं बार-बार आएं। जिससे स्थानीय पर्यटन पूरे साल चलता रहे और रोजगार के नए रास्ते खुलते रहें।

पर्यटन निगम खर्च करेगा 14 करोड़

परशुरामद्वारा प्रोजेक्ट पर केन्द्र की स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट स्कीम के तहत पर्यटन निगम इस प्रोजेक्ट पर 14 करोड़ रुपए खर्च करेगा। परशुरामद्वारा के मुख्य द्वार के ऊपर ओपन रेस्टोरेंट शुरू करने के साथ ही कैफेटेरिया भी शुरू किया जाएगा और हाट बाजार के लिए नई दुकानों का भी निर्माण होगा।

24 Sept 2025 02:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / आ गई बड़ी खुशखबरी: 14 करोड़ की लागत से जल महल के सामने खुलेगा ओपन रेस्टोरेंट, जानें कब तक होगा शुरू?

