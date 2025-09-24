आ गई बड़ी खुशखबरी: 14 करोड़ की लागत से जल महल के सामने खुलेगा ओपन रेस्टोरेंट, जानें कब तक होगा शुरू?

Tourism Department Good News: जयपुर के जल महल के सामने स्थित परशुरामद्वारा में अगले साल अप्रेल माह से पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। पर्यटक यहां ओपन रेस्टोरेंट में बैठकर सुबह-शाम जल महल का मनमोहक नजारा देख सकेंगे। यह रेस्टोरेंट परशुरामद्वारा के मुख्य द्वार के ऊपर बनाया जा रहा है, जहां चाय-कॉफी की चुस्कियों के साथ पर्यटन का आनंद मिलेगा। इस नवाचार को केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की विजिट टू री-विजिट स्कीम के तहत नवाचार माना जा रहा है।