बांसवाड़ा

PM Modi Banswara Visit : पीएम मोदी का 22 माह में 16वां राजस्थान दौरा कल, 1.08 लाख करोड़ के देंगे तोहफे

PM Modi Banswara Visit : पीएम नरेंद्र मोदी 25 सितम्बर को बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। यह भाजपा सरकार के 22 माह के कार्यकाल में उनका 16वां राजस्थान दौरा होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी 1.08 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। राजस्थान की जनता को क्या-क्या तोहफे मिलेंगे, जानिए।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 24, 2025

PM Modi 16th visit to Rajasthan in 22 months Tomorrow Banswara Visit PM Modi Gift worth Rs 1.08 lakh crore development Works
बांसवाड़ा में तैयारियां तेज, पीएम मोदी। पत्रिका फोटो

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा से प्रदेश को 1.08 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें सबसे बड़ी माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना शामिल है। ऊर्जा उत्पादन की दिशा में यह बहुत बड़ा काम होगा। इसके अलावा भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास होगा। पीएम मोदी इसी दौरान बीकानेर, जोधपुर से दिल्ली के लिए चलने वाली वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी इस दौरान अन्य राज्यों की परियोजनाओं का भी उद्घाटन-शिलान्यास करेंगे।

22 माह में 16वीं बार आएंगे

पीएम मोदी 25 सितम्बर को बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। यह भाजपा सरकार के 22 माह के कार्यकाल में उनका 16वां राजस्थान दौरा होगा। 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद से मोदी प्रदेश में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने शपथ समारोह में भाग लिया था। 8 बार वे चुनावी सभाओं और 7 बार प्रशासनिक व विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। अगस्त 2024 में जोधपुर में हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली में उन्होंने ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप लॉन्च किया। दिसंबर में राइजिंग राजस्थान और ईआरसीपी के पहले फेज का शिलान्यास किया। मई 2025 में बीकानेर दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला था।

PM Modi Banswara Visit : बड़ी खबर, पीएम बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी कर सकते हैं माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन
बांसवाड़ा
PM Modi Banswara Visit Big News Narendra Modi may visit Mata Tripura Sundari for first time since becoming PM

इनका होगा लोकार्पण

1- 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं एवं 925 मेगावाट का नोख सोलर पार्क, फलौदी (10710 करोड़ रुपए)।
2- पीएम कुसुम-सी के तहत 895 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र (3,132 करोड़ रुपए)।
3- ईसरदा बांध, धौलपुर लिट, बत्तीसानाला एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य (2,365 करोड़)।
4- बाडमेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, भर्तृहरि नगर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य (1.758 करोड़ रुपए)।
5- बाड़मेर जिले में 220 केवी जीएसएस व लाईन निर्माण (142 करोड़ रुपए)।
6- डीडवाना-कुचामन में सीवरेज एवं झुंझुनूं में सीवरेज व जल प्रदाय परियोजना का कार्य (226 करोड़)।
7- आइ.टी. डवलपमेन्ट एण्ड ई-गवर्नेन्स सेन्टर (140 करोड़ रुपए) भरतपुर में आरबीएम चिकित्सालय में 250 बैडेड अस्पताल (128 करोड़)।

इनका पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास

1- 2800 मेगावाट की माही बांसवाडा परमाणु विद्युत परियोजना (42 हजार करोड़ रुपए)।
2- बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना (8,500 करोड़)।
3- जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर व बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइन (13,183 करोड़)।
4- बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाडा, सीकर जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं (5.884 करोड़ रुपए)।
5- भरतपुर में 2 लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण तथा 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण (878 करोड़)।
6- बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में 220 केवी के 3 जीएसएस व सबन्धित लाइनों के कार्य (348 करोड़ रुपए)।

ये भी पढ़ें

जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन पर नया अपडेट, सिर्फ छह दिन चलेगी, उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ का भी शेड्यूल जारी
जयपुर
Jodhpur-Delhi Vande Bharat Express train New Update Runs for six days Udaipur City-Chandigarh schedule also released

Updated on:

24 Sept 2025 10:44 am

Published on:

24 Sept 2025 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / PM Modi Banswara Visit : पीएम मोदी का 22 माह में 16वां राजस्थान दौरा कल, 1.08 लाख करोड़ के देंगे तोहफे

