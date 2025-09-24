PM Modi Banswara Visit : पीएम मोदी का 22 माह में 16वां राजस्थान दौरा कल, 1.08 लाख करोड़ के देंगे तोहफे

1- 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं एवं 925 मेगावाट का नोख सोलर पार्क, फलौदी (10710 करोड़ रुपए)।

2- पीएम कुसुम-सी के तहत 895 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र (3,132 करोड़ रुपए)।

3- ईसरदा बांध, धौलपुर लिट, बत्तीसानाला एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य (2,365 करोड़)।

4- बाडमेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, भर्तृहरि नगर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य (1.758 करोड़ रुपए)।

5- बाड़मेर जिले में 220 केवी जीएसएस व लाईन निर्माण (142 करोड़ रुपए)।

6- डीडवाना-कुचामन में सीवरेज एवं झुंझुनूं में सीवरेज व जल प्रदाय परियोजना का कार्य (226 करोड़)।

7- आइ.टी. डवलपमेन्ट एण्ड ई-गवर्नेन्स सेन्टर (140 करोड़ रुपए) भरतपुर में आरबीएम चिकित्सालय में 250 बैडेड अस्पताल (128 करोड़)।