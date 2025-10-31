Bisalpur: जयपुर की प्यास नाप रहीं कागजी योजनाएं… कागजों में खो गया पानी, बीसलपुर प्रोजेक्ट विंग की प्लानिंग फेल

जयपुर शहर की वर्तमान और भविष्य की बढ़ती पेयजल जरूरतों के लिए गठित बीसलपुर प्रोजेक्ट विंग प्लानिंग में ही फेल हो गई है। इसी का नतीजा है कि वर्ष 2021 तक शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया बीसलपुर सिस्टम अब नए प्रोजेक्ट जुड़ते ही हांफ रहा है और शहर में स्थायी जल संकट की स्थिति दिख रही है। विंग के फेल होने का खमियाजा शहर की 50 लाख से ज्यादा आबादी को भुगतना पड़ेगा। वहीं फील्ड इंजीनियर भी होने वाले जल संकट की आहट को पहचान रहे हैं। इस बार मानसून सीजन और उसके बाद भी बीसलपुर डेम में पानी की बंपर आवक होने के बाद भी जयपुर शहर के बाशिंदों को सर्दी के मौसम में भी बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है।