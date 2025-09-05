Rajasthan: ‘डोटासरा अच्छे लीडर थे, अब बिगड़ गए…’, जानें मदन राठौड़ ने ऐसा क्यों कहा? क्या है विवाद की जड़

राठौड़ ने डोटासरा की कार्यशैली पर तंज कसते हुए कहा कि वह पहले एक उभरते हुए नेता थे, लेकिन अब उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व में गिरावट आई है। उन्होंने डोटासरा के शब्द चयन को हल्का और उनकी कार्यशैली को आत्मघाती करार दिया। उन्होंने कहा कि डोटासरा ने आसन के प्रति आक्रामकता दिखाई, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद वह सदन में भी नहीं जा रहे और अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। यह उनकी नेतृत्व क्षमता में कमी को दर्शाता है।