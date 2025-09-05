राजस्थान के वे नेता, जो पहले थे शिक्षक, अब हैं ‘माननीय’…जानें इनके सियासी सफर कहानी

सीपी जोशी की सियासत में उनकी बेबाकी और तार्किक क्षमता साफ झलकती है। विधानसभा स्पीकर रहते हुए उन्होंने नियमों का सख्ती से पालन करवाया और कई बार मंत्रियों को भी सवालों में उलझाया। उनकी यह शैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती है। अशोक गहलोत के साथ उनके सियासी रिश्ते उतार-चढ़ाव भरे रहे। 2008 में एक वोट से विधानसभा चुनाव हारने के बाद वे मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बने। एक बार सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि 'मैं फॉलोअर नहीं, कॉलोबरेटर हूं,' जो उनकी स्वतंत्र सोच को दर्शाता है।