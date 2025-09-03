पूर्व मंत्री ने कोचिंग बिल को प्रवर समिति को भेजने की उठाई मांग, हरीश चौधरी ने पूछा- ऑनलाइन कोचिंग का क्या होगा?

निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधेयक में फीस नियंत्रण के प्रावधान न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटरों में फीस के नाम पर लूट मची है, लेकिन विधेयक में इसे नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं है। भाटी ने कहा कि जुर्माने की राशि कम करके कोचिंग सेंटरों को अप्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने विधेयक के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अपने मूल मकसद में विफल हो रहा है।