Rajasthan Assembly: स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का वॉकआउट, जहरीले पानी का गूंजा मुद्दा

कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने पंजाब से राजस्थान की नहरों में आने वाले जहरीले पानी का मुद्दा उठाया। उनके सवालों के कुछ हिस्सों का जवाब न मिलने पर उन्होंने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए। स्पीकर ने कहा कि यह उनका विशेषाधिकार है और इस पर बाद में चर्चा होगी। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस मुद्दे पर सदन में तनावपूर्ण माहौल बन गया।