जयपुर

Rajasthan Assembly: स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का वॉकआउट, जहरीले पानी का गूंजा मुद्दा

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को स्मार्ट मीटर योजना में कथित अनियमितताओं और पंजाब से आने वाले जहरीले पानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 03, 2025

Rajasthan assembly
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan Assembly Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को स्मार्ट मीटर योजना में कथित अनियमितताओं और पंजाब से आने वाले जहरीले पानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान स्मार्ट मीटर टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया।

इसके साथ ही झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत बच्चों को श्रद्धांजलि न देने के विरोध में काली पट्टी बांधकर सदन में प्रवेश किया और विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया।

राजस्थान विधानसभा में आज भी हंगामा, काली पट्टी बांधकर पहुंचे कांग्रेसी; झालावाड़ हादसे के बच्चों की दी श्रद्धांजलि
जयपुर
Ruckus in Rajasthan assembly

स्मार्ट मीटर योजना पर वॉकआउट

कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने स्मार्ट मीटर योजना में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2023 में कैबिनेट सर्कुलर के जरिए लिया था, बिना कैबिनेट बैठक के। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार हुई और ब्लैक लिस्टेड फर्मों को टेंडर देने का कोई प्रावधान नहीं है।

नागर ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को स्मार्ट मीटर लागू करने या न करने की छूट दी है। इस जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी के बाद सदन से वॉकआउट कर लिया।

जहरीले पानी के मुद्दे पर तनातनी

कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने पंजाब से राजस्थान की नहरों में आने वाले जहरीले पानी का मुद्दा उठाया। उनके सवालों के कुछ हिस्सों का जवाब न मिलने पर उन्होंने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए। स्पीकर ने कहा कि यह उनका विशेषाधिकार है और इस पर बाद में चर्चा होगी। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस मुद्दे पर सदन में तनावपूर्ण माहौल बन गया।

झालावाड़ हादसे पर कांग्रेस का प्रदर्शन

झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत बच्चों को सदन में श्रद्धांजलि न देने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने काली पट्टी बांधकर सदन में प्रवेश किया। विधानसभा के एंट्री गेट पर नारेबाजी और प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, हरीश चौधरी सहित कई विधायकों ने हिस्सा लिया। जूली ने कहा कि सदन में बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, लेकिन हम उन्हें विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Politics: टीकाराम जूली बोले- सदन में माइक बंद कर सकते हैं, आवाज नहीं…इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी
जयपुर
Tikaram Julie

Published on:

03 Sept 2025 01:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Assembly: स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का वॉकआउट, जहरीले पानी का गूंजा मुद्दा

