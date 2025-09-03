Politics: टीकाराम जूली बोले- सदन में माइक बंद कर सकते हैं, आवाज नहीं…इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की मंगलवार शाम को कांस्टीट्यूशन क्लब में रणनीति बनी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत निकाय चुनाव, स्मार्ट मीटर, जर्जर स्कूल, खराब कानून व्यवस्था, अतिवृष्टि और फसल खराबा सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयारी की गई है।