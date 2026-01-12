संपादकीय: बचत और खर्च का संतुलन बेहद जरूरी

भारतीय परंपरा में बचत को सद्गुण माना गया है। यहां कहा जाता है- आज की बचत, कल का संबल। गृहस्थ जीवन में संतुलन, संयम और संचय को महत्व दिया गया है। बच्चों की गुल्लक, अनाज के कोठार, गहनों के रूप में सुरक्षित धन और त्योहारों पर सीमित खर्च- ये सब हमारे जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय परिवार संकट के समय किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपनी जमा पूंजी पर भरोसा करता था। हमारी बदलती जीवनशैली और बाजार-प्रेरित संस्कृति ने इस परंपरा को कमजोर कर दिया है। आज जियो की मानसिकता, ऑनलाइन खरीदारी, आसान कर्ज और दिखावे की प्रतिस्पर्धा ने युवाओं को अधिक खर्च की ओर मोड़ दिया है। विशेषकर जेन-जी पीढ़ी में बचत की दर केवल 10 से 15 प्रतिशत तक सिमट गई है। अनुभवों, ब्रांड और त्वरित संतुष्टि को प्राथमिकता देने से दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा पीछे छूट रही है। यह स्थिति उस भारतीय सोच से विपरीत है, जिसमें भविष्य की चिंता और संयम को जीवन-मूल्य माना गया है। भारतीय दर्शन भी न अति भोग, न अति त्याग की सीख देता है। यही सिद्धांत आर्थिक जीवन में भी लागू होता है। उपभोग जरूरी है। क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था गतिशील रहती है, रोजगार सृजन होता है और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। खर्च यदि अनियंत्रित हो जाए और बचत उपेक्षित हो जाए, तो व्यक्ति और समाज दोनों असुरक्षित हो जाते हैं।