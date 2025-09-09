जयपुरिया अस्पताल में रक्तदान करने वालों को मिलेगा 45 रुपये का नाश्ता कूपन, आज से हेल्प डेस्क की सुविधा भी शुरू



अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. राजाराम बासीरा ने बताया कि ब्लड बैंक में आने वाले प्रत्येक रक्तदाता को अब पीने के पानी के साथ रिफ्रेशमेंट कूपन भी दिया जा रहा है। इस कूपन को कैंटीन में दिखाकर डोनर अपनी पसंद का नाश्ता ले सकता है। इसके लिए दो श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी-ए में चाय, पेटीज, बिस्कुट और नमकीन शामिल हैं, जबकि श्रेणी-बी में हॉट कॉफी और पेटीज का विकल्प रहेगा।