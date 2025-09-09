Good News: जयपुर-बीकानेर और जयपुर-हिसार के बीच नई हवाई सेवा आज से शुरू, जानें टाइमिंग



इसी प्रकार जयपुर और हिसार के बीच सीधी हवाई सेवा की भी शुरुआत की जा रही है। यह उड़ान प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगी। जयपुर से यह फ्लाइट सुबह 11:10 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:10 बजे हिसार पहुंचेगी। हिसार से वापसी की उड़ान शाम 4:35 बजे होगी और शाम 6:40 बजे जयपुर पहुंचेगी। यह सेवा हरियाणा और राजस्थान के बीच संपर्क को मजबूत करेगी।