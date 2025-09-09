Patrika LogoSwitch to English

Good News: जयपुर-बीकानेर और जयपुर-हिसार के बीच नई हवाई सेवा आज से शुरू, जानें टाइमिंग

Jaipur-Bikaner New Flight: जयपुर से बीकानेर आने-जाने के लिए एलायंस एयर एयरलाइन मंगलवार से नई फ्लाइट शुरू कर रही है। बीकानेर से यह फ्लाइट मंगलवार और गुरुवार को संचालित होगी। जयपुर से यह शाम 4:15 बजे रवाना होकर शाम 6:30 बजे बीकानेर पहुंचेगी।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 09, 2025

Jaipur-Bikaner New Flight
Jaipur-Bikaner New Flight (Photo-ANI)

Jaipur-Bikaner New Flight: हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। एलायंस एयर एयरलाइन अब जयपुर से बीकानेर और हिसार के बीच नई फ्लाइट सेवाएं शुरू करने जा रही है। इससे यात्रियों को कम समय में सुगम और सीधी यात्रा का विकल्प मिलेगा।


बता दें कि बीकानेर के लिए यह नई फ्लाइट सेवा मंगलवार और गुरुवार को संचालित होगी। जयपुर से यह उड़ान शाम 4:15 बजे रवाना होगी और शाम 6:30 बजे बीकानेर पहुंचेगी। वहीं, बीकानेर से यह फ्लाइट शाम 4:55 बजे उड़ान भरकर रात 8:10 बजे जयपुर पहुंचेगी।


इस नई सुविधा से विशेषकर बीकानेर और आसपास के जिलों के यात्रियों को राजधानी से सीधा संपर्क मिलेगा। इससे व्यापार, पर्यटन और सरकारी कामकाज के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।

Published on:

09 Sept 2025 07:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: जयपुर-बीकानेर और जयपुर-हिसार के बीच नई हवाई सेवा आज से शुरू, जानें टाइमिंग

