Good News: जयपुर-बीकानेर और जयपुर-हिसार के बीच नई हवाई सेवा आज से शुरू, जानें टाइमिंग

Jaipur-Bikaner New Flight: हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। एलायंस एयर एयरलाइन अब जयपुर से बीकानेर और हिसार के बीच नई फ्लाइट सेवाएं शुरू करने जा रही है। इससे यात्रियों को कम समय में सुगम और सीधी यात्रा का विकल्प मिलेगा।
बता दें कि बीकानेर के लिए यह नई फ्लाइट सेवा मंगलवार और गुरुवार को संचालित होगी। जयपुर से यह उड़ान शाम 4:15 बजे रवाना होगी और शाम 6:30 बजे बीकानेर पहुंचेगी। वहीं, बीकानेर से यह फ्लाइट शाम 4:55 बजे उड़ान भरकर रात 8:10 बजे जयपुर पहुंचेगी।
इस नई सुविधा से विशेषकर बीकानेर और आसपास के जिलों के यात्रियों को राजधानी से सीधा संपर्क मिलेगा। इससे व्यापार, पर्यटन और सरकारी कामकाज के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।
इसी प्रकार जयपुर और हिसार के बीच सीधी हवाई सेवा की भी शुरुआत की जा रही है। यह उड़ान प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगी। जयपुर से यह फ्लाइट सुबह 11:10 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:10 बजे हिसार पहुंचेगी। हिसार से वापसी की उड़ान शाम 4:35 बजे होगी और शाम 6:40 बजे जयपुर पहुंचेगी। यह सेवा हरियाणा और राजस्थान के बीच संपर्क को मजबूत करेगी।
राजस्थान में हाल के वर्षों में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उड़ान योजना (UDAN) के तहत छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। इससे आम यात्रियों को किफायती दरों पर उड़ान की सुविधा मिल रही है।
नए रूट्स से उम्मीद है कि क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। खासकर बीकानेर जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर शहर तक पहुंच आसान होने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। वहीं, हिसार रूट राजस्थान और हरियाणा के व्यावसायिक और शैक्षणिक रिश्तों को नई दिशा देगा।